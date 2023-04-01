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Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения

Это позволяет проводить СВО в соответствии с планом, пояснил глава Минобороны

01 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: es.mil.ru
Фото: es.mil.ru

Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, это произошло за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда.

Это, по словам генерала армии, "позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции", цитирует его РИА Новости.

Комментарии 4

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Гость

16:33:42 01-04-2023

И снова заслуга Шойгу лишь в том что он это про транслировал корреспондентам

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Гость

20:19:49 01-04-2023

Огневая мощь подразделений на передовой не достаточная.

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Гость

21:14:25 01-04-2023

Ну вспоминая акцию возмездия, когда официально объявили, что участвовало ах ЦЕЛЫХ 6 кинжалов, думается, что пока недостаточно.

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Гость

10:17:41 02-04-2023

Надо это было сделать больше года назад

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