Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения

Это позволяет проводить СВО в соответствии с планом, пояснил глава Минобороны

01 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: es.mil.ru

Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, это произошло за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда.

Это, по словам генерала армии, "позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции", цитирует его РИА Новости.