Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения
Это позволяет проводить СВО в соответствии с планом, пояснил глава Минобороны
01 апреля 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: es.mil.ru
Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, это произошло за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда.
Это, по словам генерала армии, "позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции", цитирует его РИА Новости.
16:33:42 01-04-2023
И снова заслуга Шойгу лишь в том что он это про транслировал корреспондентам
20:19:49 01-04-2023
Огневая мощь подразделений на передовой не достаточная.
21:14:25 01-04-2023
Ну вспоминая акцию возмездия, когда официально объявили, что участвовало ах ЦЕЛЫХ 6 кинжалов, думается, что пока недостаточно.
10:17:41 02-04-2023
Надо это было сделать больше года назад