Шторм, град и ливни накроют Алтайский край в ближайшее время

Жителей и гостей региона предупредили о надвигающейся непогоде

07 июля 2023, 13:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Резкая смена погоды произойдет в Алтайском крае 7 июля. Об этом рассказали специалисты регионального главка МЧС.

По данным синоптиков, во второй половине дня на регион обрушатся кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град, при грозах местами шквалы ветра до 18-23 м/с.

При сильном ветре людям рекомендуют оставаться дома и не стоять рядом с хрупкими конструкциями, а водителям, попавшим под грозу, советуют остановить автомобиль и переждать непогоду.