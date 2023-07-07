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Шторм, град и ливни накроют Алтайский край в ближайшее время

Жителей и гостей региона предупредили о надвигающейся непогоде

07 июля 2023, 13:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Резкая смена погоды произойдет в Алтайском крае 7 июля. Об этом рассказали специалисты регионального главка МЧС.

По данным синоптиков, во второй половине дня на регион обрушатся кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град, при грозах местами шквалы ветра до 18-23 м/с.

При сильном ветре людям рекомендуют оставаться дома и не стоять рядом с хрупкими конструкциями, а водителям, попавшим под грозу, советуют остановить автомобиль и переждать непогоду.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

14:14:07 07-07-2023

Когда уже пройдет хороший дождь?

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Гость

14:51:40 07-07-2023

Синоптики ошибаются только со временем и местом, в остальном их прогнозы сбываются...

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Гость

15:30:52 07-07-2023

Замумили уже своими страшилками! Эти синоптики не могут испортить погоду, так взялись портить нам настроение перед выходными...

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