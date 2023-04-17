Штормовое предупреждение на два дня объявили в Алтайском крае

Ожидается сильный снег, метели и порывистый ветер

17 апреля 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на 17 и 18 апреля объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Днём 17 и ночью 18 апреля ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, в предгорных районах очень сильный, в отдельных районах гололёдные явления, метели, местами усиление ветра до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица, по югу местами снежные заносы", – предупредили синоптики.

Предположительно, штормовое предупреждение могут продлить и на день 18 апреля. В восточных и южных районах прогнозируют сильный снег, метели и порывистый ветер.