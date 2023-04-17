Потеплеет до +20. Какая погода будет в Алтайском крае с 17 до 23 апреля?

В первую половину недели в Алтайском крае ожидаются ветер и снег, а с 20 апреля начнётся потепление

17 апреля 2023, 10:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода в Алтайском крае в первую половину этой недели будет неустойчивой и богатой на осадки. На 17 апреля и в ночь на 18-е в регионе объявлено штормовое предупреждение, которое, скорее всего, продлят и на день вторника. В регионе пройдёт мокрый снег и снег, местами сильный, а в предгорьях очень сильный. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Сегодня по западу, а завтра днём по востоку поднимутся метели. По всему краю на дорогах будет сильная гололедица, а по югу и снежные заносы. В ночь на вторник столбики термометров понизятся до -8...-15 градусов. Дневная температура будет колебаться около нуля. И очередная порция снега ожидается 19 апреля", – сообщила синоптик.

В ночь на среду ожидается около 5-10 градусов мороза, днём – от -1 до +4°С. Ещё в ночь на 20 апреля в регионе пройдёт мокрый снег, а столбики термометров покажут -2...-7°С. А уже днём в Алтайском крае установится спокойная и преимущественно без осадков погода и начнётся потепление. Его пик ожидается днём 23 апреля: воздух прогреется до +11...+16°С, местами до +21°С.

"В дальнейшем с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, местами с грозами. Начиная с 24 апреля температура снова начнёт понижаться, но сильного обвала холода не произойдёт. Столбики термометров опустятся на 5-8 градусов", – рассказала о предварительном прогнозе Сырых.