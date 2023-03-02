Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 2 марта

Воздух местами прогреется до +14 градусов, однако насладиться теплом не промокнув, скорее всего, не выйдет

02 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +2 до +7 градусов ожидается днём в Алтайском крае 2 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в предгорьях воздух прогреется до +14 градусов.

Однако насладиться теплом не промокнув, скорее всего, не выйдет. Местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег и дождь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.

Отметим, что в Алтайском крае днём 2 марта и все сутки 3 марта действует штормовое предупреждение.