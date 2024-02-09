Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 9 февраля

Местами порывы ветра до 25-30 м/с

09 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Метель в поле / Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на утро и день 9 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, ожидаются снег с дождем, местами сильные, гололед, метели и усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

Погода днем будет плюсовая – от 0 до +5 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 18-23 м/с.

Напомним, что с Балтики к центральным районам Сибири смещается западный циклон, который уже успел соединиться с "Ольгой", – этот циклон недавно засыпал столичный регион и всю европейскую часть России. Штормовое предупреждение продлится по меньшей мере до 10 февраля.