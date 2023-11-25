Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области

В регионе ждут непогоду

25 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На трассах Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на 25 и 26 ноября, пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на ФКУ "Сибуправтодор".

Мера связана с тем, что в эти дни в регионе ухудшится погода: ожидается гололедица, порывистый ветер, метели, ухудшение видимости на дорогах и местами мокрый снег.

Водителей просят быть осторожными, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в декабре.