Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области
В регионе ждут непогоду
25 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На трассах Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на 25 и 26 ноября, пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на ФКУ "Сибуправтодор".
Мера связана с тем, что в эти дни в регионе ухудшится погода: ожидается гололедица, порывистый ветер, метели, ухудшение видимости на дорогах и местами мокрый снег.
Водителей просят быть осторожными, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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13:45:23 25-11-2023
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