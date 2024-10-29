Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

В регионе ожидают снег и порывистый ветер

29 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Первый снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Ухудшение погоды ожидают в Алтайском крае 29 и 30 октября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, днем 29 октября и ночью 30 октября в крае пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможны гололедные явления.

Ветер местами усилится до 17-22 м/с. По востоку возможны порывы до 25 м/с.

В отдельных районах появится временный снежный покров и сильная гололедица.