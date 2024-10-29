Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае
В регионе ожидают снег и порывистый ветер
29 октября 2024, 16:40, ИА Амител
Первый снег в Барнауле / Фото: amic.ru
Ухудшение погоды ожидают в Алтайском крае 29 и 30 октября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, днем 29 октября и ночью 30 октября в крае пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможны гололедные явления.
Ветер местами усилится до 17-22 м/с. По востоку возможны порывы до 25 м/с.
В отдельных районах появится временный снежный покров и сильная гололедица.
08:18:48 30-10-2024
Да чтож это такое делается-то? В Сибири снег да ветер в конце октября? Никогда такого не было!