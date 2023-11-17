Штормпрогноз с резким похолоданием объявили в Барнауле на 18 и 19 ноября
В воскресенье днем появится снежный покров, на дорогах будет сильная гололедица
17 ноября 2023, 14:30, ИА Амител
В Барнауле объявили штормовой прогноз на выходные 18 и 19 ноября, жителей города ожидают усиление ветра, снижение температуры и дождь со снегом, сообщает мэрия.
18 ноября ночью и в начале дня будет небольшой дождь, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный до 11 м/с. Температура днем +10...+12 градусов.
19 ноября в конце ночи и днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Днем появится снежный покров, на дорогах будет сильная гололедица.
"Ветер усилится до 18-23 м/с с порывами до 25 м/с. Температура ночью и в начале дня +6...+8 градусов с похолоданием в конце дня до -2...-4 градусов", – предупредили синоптики.
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