Штормпрогноз с резким похолоданием объявили в Барнауле на 18 и 19 ноября

В воскресенье днем появится снежный покров, на дорогах будет сильная гололедица

17 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле объявили штормовой прогноз на выходные 18 и 19 ноября, жителей города ожидают усиление ветра, снижение температуры и дождь со снегом, сообщает мэрия.

18 ноября ночью и в начале дня будет небольшой дождь, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный до 11 м/с. Температура днем +10...+12 градусов.

19 ноября в конце ночи и днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Днем появится снежный покров, на дорогах будет сильная гололедица.