Энергопотребление выросло в России из-за погоды

При этом в октябре из-за теплой погоды показатель немного снизился

11 октября 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

Энергопотребление в России с начала года выросло на 1,2%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

При этом с начала октября наблюдается снижение на 0,6%. По словам чиновника, такое падение потребления связано с теплой погодой.

"Сейчас холодная неделя пошла, минус 0,6% обнулится", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщили, что тарифы на ЖКУ в 2024 году вырастут почти на 10%. Amic.ru разобрался, с чем связано предстоящее подорожание услуг.