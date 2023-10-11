Энергопотребление выросло в России из-за погоды
При этом в октябре из-за теплой погоды показатель немного снизился
11 октября 2023, 16:14, ИА Амител
Фото: amic.ru
Энергопотребление в России с начала года выросло на 1,2%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
При этом с начала октября наблюдается снижение на 0,6%. По словам чиновника, такое падение потребления связано с теплой погодой.
"Сейчас холодная неделя пошла, минус 0,6% обнулится", – цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщили, что тарифы на ЖКУ в 2024 году вырастут почти на 10%. Amic.ru разобрался, с чем связано предстоящее подорожание услуг.
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