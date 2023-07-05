Штраф за недопуск газовщиков в России увеличат до 10 тысяч рублей
Сейчас размер штрафа составляет от тысячи до двух тысяч рублей
05 июля 2023, 12:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Правительство РФ планирует увеличить штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по проверке дымовых или вентиляционных систем. Об этом сообщают "Известия".
Один из разработчиков законопроекта отметил, что он направлен на повышение уровня безопасности и изменение Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время инициативу направят на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас размер штрафа составляет от тысячи до двух тысяч рублей, увеличить его планируют до отметки в пять-десять тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа увеличат до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
12:40:11 05-07-2023
очень правильное решение, но мало. нужно 30000, а лучше- 50000. это я пишу, как человек, живущий на "пороховой бочке". соседка снесла стены на кухне и не пускает газовщиков в квартиру. ее просто типа нет дома, хотя работает на удаленке. что с этим делать- непонятно. может штраф вразумит отказаться от газа и поставить индукци, например. тогда и переживать за стены не придется.
15:21:53 05-07-2023
Элен без ребят (12:40:11 05-07-2023) очень правильное решение, но мало. нужно 30000, а лучше- 500... на сколько давно после посещения газовщиков(как они представились) взорвался дом?
12:52:19 05-07-2023
Вечные проблемы человейников....сочувствую. Потому и боюсь жить в этих клетках. то стены снесут то с газом уснут, сдохнешь и от тебя ничего не зависит. страшно. Ниразу не пожалел, что построил дом. Точнее все еще строю))))
17:33:50 05-07-2023
Гость (12:52:19 05-07-2023) Вечные проблемы человейников....сочувствую. Потому и боюсь ж... ну и не лезь тогда в эти проблемы. свои решай. строй дом, а то так подгладывая за чужими проблемами свои никогда не решишь. и дом построить не успеешь
14:20:02 05-07-2023
тем кто защищает газовиков, вам видимо никогда намеренно не ставили газосчётчик с севшей батарейкой что-бы доить на платную замену. На слова о гарантийном сроке эти ухари нагло ржут в лицо. Вот люди и не хотят открывать лишний раз. На безопасность этим ухарям плевать, вон в Новосибирске из-за них даже упал подъезд.
18:29:17 05-07-2023
Гость (14:20:02 05-07-2023) тем кто защищает газовиков, вам видимо никогда намеренно не ... Не занимайтесь подменой понятий! Севшая батарейка в счетчике не коем образом не повлияет на вашу безопасность. А вот с поставщиками газа при неработающем счетчике проблемы будут точно
14:32:15 05-07-2023
Гость (14:20:02 05-07-2023) тем кто защищает газовиков, вам видимо никогда намеренно не ... В счетчике газа стоит простая вертушка. И никаких батареек там нет.
15:02:37 05-07-2023
Гость (14:32:15 05-07-2023) В счетчике газа стоит простая вертушка. И никаких батареек т... лет 5 как уже ставят на батарейках дорогие счётчики
16:24:00 05-07-2023
Гость (15:02:37 05-07-2023) лет 5 как уже ставят на батарейках дорогие счётчики... 3 года назад провел газ в дом. поставили обычный счетчик, который издает звуки словно что то там качает, чисто механический, никаких батареек. никаких проблем. Проблемы только с мошенниками, которые то под видом пожарников пытаются сделать вид, что делают работу, и бабло просят, то еще какието службы гнилые....а самих газавщиков порою вызванивать приходится самим звать чтобы оборудование обслужили...за обслуживание которого я и так плачу каждый месяц.
16:24:26 05-07-2023
Гость (14:32:15 05-07-2023) В счетчике газа стоит простая вертушка. И никаких батареек т... Есть, теще тоже поставили (впарили), электронный
18:25:50 05-07-2023
Гость (14:32:15 05-07-2023) В счетчике газа стоит простая вертушка. И никаких батареек т... Придется вас разочаровать. Дело в том. что существуют счетчики электронные с батарейками и диафрагменные, т.е. механические, с "вертушками. У каждого свои достоинства и недостатки, но это другая тема. А газовщиков пускать надо. Лучше заплатить 600 - 800 рубле и год и жить спокойно. Кстати, в перечень работ по ТО ВДГО входит проверка вентканалов и системы дымоудаления котла. В этом случае пожарным у вас делать нечего.
16:22:44 05-07-2023
Гость (14:32:15 05-07-2023) В счетчике газа стоит простая вертушка. И никаких батареек т... У тебя колхозный щётчик, дядя. Сейчас ставят с батарейкой на 12 лет.
16:50:31 05-07-2023
специалистов по проверке дымовых или вентиляционных систем******Ходят грязь скидывают жителям первых этажей. На первом этаже конечная точка вентиляции часто.
15:52:30 06-07-2023
чето думается мне что теперь половина мошенников будут газовщиками за дверью представляться чтоб им открыли