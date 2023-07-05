Штраф за недопуск газовщиков в России увеличат до 10 тысяч рублей

Сейчас размер штрафа составляет от тысячи до двух тысяч рублей

05 июля 2023, 12:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство РФ планирует увеличить штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по проверке дымовых или вентиляционных систем. Об этом сообщают "Известия".

Один из разработчиков законопроекта отметил, что он направлен на повышение уровня безопасности и изменение Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время инициативу направят на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас размер штрафа составляет от тысячи до двух тысяч рублей, увеличить его планируют до отметки в пять-десять тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа увеличат до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.