Штрафы для громких водителей хотят увеличить в 40 раз

Меру объяснили соответствием текущей ситуации в обществе

05 ноября 2024, 20:10, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/740551

В Российской Федерации рассматривается возможность значительного повышения штрафов для водителей, которые создают избыточный шум во время движения, сообщает ТАСС.

Об этом стало известно от группы депутатов от фракции ЛДПР, возглавляемой Леонидом Слуцким.

Если законопроект будет принят, то для физических лиц штраф составит 20 тысяч рублей, а для должностных – от 20 до 30 тысяч рублей. В настоящее время штраф для физических лиц составляет 500 рублей, а для должностных лиц – от 500 до 1 тысячи рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что такое увеличение штрафа соответствует текущей ситуации в обществе.

Авторы инициативы указывают на то, что жители Москвы часто жалуются на шум от автомобилей и лихачей на дорогах. Они считают, что ужесточение наказания поможет обеспечить комфорт для горожан.