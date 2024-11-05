Штрафы для громких водителей хотят увеличить в 40 раз
Меру объяснили соответствием текущей ситуации в обществе
05 ноября 2024, 20:10, ИА Амител
В Российской Федерации рассматривается возможность значительного повышения штрафов для водителей, которые создают избыточный шум во время движения, сообщает ТАСС.
Об этом стало известно от группы депутатов от фракции ЛДПР, возглавляемой Леонидом Слуцким.
Если законопроект будет принят, то для физических лиц штраф составит 20 тысяч рублей, а для должностных – от 20 до 30 тысяч рублей. В настоящее время штраф для физических лиц составляет 500 рублей, а для должностных лиц – от 500 до 1 тысячи рублей.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что такое увеличение штрафа соответствует текущей ситуации в обществе.
Авторы инициативы указывают на то, что жители Москвы часто жалуются на шум от автомобилей и лихачей на дорогах. Они считают, что ужесточение наказания поможет обеспечить комфорт для горожан.
21:55:50 05-11-2024
А особенно это должно касаться двухколёсных тарахтелок!
06:05:44 06-11-2024
Юс (21:55:50 05-11-2024) А особенно это должно касаться двухколёсных тарахтелок!... Их ещё надо поймать, погонятся, на тарахтелки упадёт и всё, засудят. С прямотоком проще
09:28:50 06-11-2024
Юс (21:55:50 05-11-2024) А особенно это должно касаться двухколёсных тарахтелок!... Всяких тарахтелок, особенно с громкой "музыкой"
22:09:06 05-11-2024
И это правильно!!! Давно пора!!!
23:09:04 05-11-2024
Да здравствуют штрафы, их уйме хвала:
Чем рьянее кара, тем больше бабла!
01:11:24 06-11-2024
Еще для "сварщиков" ввести конские штрафы. Ставят как попало и какие попало фары на свои машины, световой поток просто "выжигает" глаза порой.
06:39:03 06-11-2024
"По многочисленным просьбам трудящихся"🤣
08:56:47 06-11-2024
Особенно это должно касаться любителей попищать в задницу...
09:37:05 06-11-2024
Правильно, спать мешают.