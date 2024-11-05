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Штрафы для громких водителей хотят увеличить в 40 раз

Меру объяснили соответствием текущей ситуации в обществе

05 ноября 2024, 20:10, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/740551
Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/740551

В Российской Федерации рассматривается возможность значительного повышения штрафов для водителей, которые создают избыточный шум во время движения, сообщает ТАСС.

Об этом стало известно от группы депутатов от фракции ЛДПР, возглавляемой Леонидом Слуцким.

Если законопроект будет принят, то для физических лиц штраф составит 20 тысяч рублей, а для должностных – от 20 до 30 тысяч рублей. В настоящее время штраф для физических лиц составляет 500 рублей, а для должностных лиц – от 500 до 1 тысячи рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что такое увеличение штрафа соответствует текущей ситуации в обществе.

Авторы инициативы указывают на то, что жители Москвы часто жалуются на шум от автомобилей и лихачей на дорогах. Они считают, что ужесточение наказания поможет обеспечить комфорт для горожан.

штрафы Авто

Комментарии 9

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Юс

21:55:50 05-11-2024

А особенно это должно касаться двухколёсных тарахтелок!

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ВВП

06:05:44 06-11-2024

Юс (21:55:50 05-11-2024) А особенно это должно касаться двухколёсных тарахтелок!... Их ещё надо поймать, погонятся, на тарахтелки упадёт и всё, засудят. С прямотоком проще

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Гость

09:28:50 06-11-2024

Юс (21:55:50 05-11-2024) А особенно это должно касаться двухколёсных тарахтелок!... Всяких тарахтелок, особенно с громкой "музыкой"

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Гость

22:09:06 05-11-2024

И это правильно!!! Давно пора!!!

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Гость

23:09:04 05-11-2024

Да здравствуют штрафы, их уйме хвала:
Чем рьянее кара, тем больше бабла!

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Гость

01:11:24 06-11-2024

Еще для "сварщиков" ввести конские штрафы. Ставят как попало и какие попало фары на свои машины, световой поток просто "выжигает" глаза порой.

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Кхм...

06:39:03 06-11-2024

"По многочисленным просьбам трудящихся"🤣

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Дюша

08:56:47 06-11-2024

Особенно это должно касаться любителей попищать в задницу...

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ППШариков

09:37:05 06-11-2024

Правильно, спать мешают.

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