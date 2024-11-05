Законопроект о "подмигивании" нарушителям дорожных камер внесут в Госдуму

По мнению авторов, сигнал психологически заставит водителя почувствовать себя нарушителем

05 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Водителей, превышающих скорость, следует предупреждать о нарушении и последующем штрафе сигналом дорожной камеры. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР, сообщает RTVI.

Чтобы нарушители узнавали о предстоящих штрафах в режиме реального времени, депутаты предложили информировать об этом сигналом дорожной камеры красного цвета.

"Такой сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости, а не через несколько дней, и быть более внимательным при дальнейшем движении", – заявили авторы законопроекта.

Депутаты считают, что предлагаемые изменения позволят снизить количество правонарушений, связанных с превышением скоростного режима.

В случае одобрения законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.