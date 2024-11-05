Законопроект о "подмигивании" нарушителям дорожных камер внесут в Госдуму
По мнению авторов, сигнал психологически заставит водителя почувствовать себя нарушителем
05 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Водителей, превышающих скорость, следует предупреждать о нарушении и последующем штрафе сигналом дорожной камеры. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР, сообщает RTVI.
Чтобы нарушители узнавали о предстоящих штрафах в режиме реального времени, депутаты предложили информировать об этом сигналом дорожной камеры красного цвета.
"Такой сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости, а не через несколько дней, и быть более внимательным при дальнейшем движении", – заявили авторы законопроекта.
Депутаты считают, что предлагаемые изменения позволят снизить количество правонарушений, связанных с превышением скоростного режима.
В случае одобрения законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
11:56:48 05-11-2024
За рулем уже ехать невозможно-мигает сверкает знаки разметка светофоры таблички... Упрощать надо эту мутотень. Ездить невозможно
12:21:59 05-11-2024
Хорошая идея, в идеале подмигнуть еще до нарушения, многие снизят скорость и не нарушат. А после фиксации нарушения подмигивать уже поздно. Кто-то со злости может наоборот еще газу добавит, штраф ведь уже зафиксирован и за определеннную уже скорость. А подмигнуть до нарушения, очень полезно
14:05:15 05-11-2024
Гость (12:21:59 05-11-2024) Хорошая идея, в идеале подмигнуть еще до нарушения, многие с...
Здрасти! В доходную часть бюджета следующего года заложено около 700 миллиардов рублей от штрафов, которые предполагается выписать россиянам. И эту часть нужно будет, как минимум выполнять, скорее всего перевыполнять.
14:14:14 05-11-2024
Гость (14:05:15 05-11-2024) Здрасти! В доходную часть бюджета следующего года заложе... За счет идиотов, не знающих ПДД, пусть пополняют бюджет. Это только ваши финансовые затраты.
17:56:26 05-11-2024
Гость (14:14:14 05-11-2024) За счет идиотов, не знающих ПДД, пусть пополняют бюджет. Это...
Вы, как всегда, заблуждаетесь. Во-первых, не соблюдающих ПДД, а не незнающих. Поверьте, разница огромная. Из чего вытекает, во-вторых, физические или юридические лица подвергнутые штрафам будут вынуждены отнести издержки по оплате штрафов на стоимость своего труда. И не факт, что эти издержки не лягут дополнительными финансовыми затратами для вас лично.
14:09:01 05-11-2024
Гость (12:21:59 05-11-2024) Хорошая идея, в идеале подмигнуть еще до нарушения, многие с... До нарушения нельзя! Весь бизнес платите!
12:45:50 05-11-2024
На западе такая тема уже лет 20 точно назад была, если нарушение зафиксировано, то камера тебе подмаргивала и ты точно знал что попал
13:16:17 05-11-2024
Не нужно моргать, водитель вообще не должен знать где камеры, снимают ли они его. На спидометр пусть смотрит.
14:10:09 05-11-2024
Гость (13:16:17 05-11-2024) Не нужно моргать, водитель вообще не должен знать где камеры... Почему пешеходы без госномеров по проезжей части дороги ходят?
14:24:04 05-11-2024
Кхм... (14:10:09 05-11-2024) Почему пешеходы без госномеров по проезжей части дороги ходя... Ещё и по телефону разговаривают пересекая проезжую часть
14:38:17 05-11-2024
Кхм... (14:10:09 05-11-2024) Почему пешеходы без госномеров по проезжей части дороги ходя... Наказывайте пешеходов тоже, в чём проблема? Во многих странах уже улицы камерами утыканы и попробуй нарушить.
19:26:55 05-11-2024
Гость (14:38:17 05-11-2024) Наказывайте пешеходов тоже, в чём проблема? Во многих страна... В том и беда. А как вам, если через пару десятков лет пешеходам, или всем обычным гражданским людям встроят микрофоны и камеры и будут вести запись. В случае чего, чтобы можно было отмотать назад и посмотреть, что человек ранее в определённый момент видел, или слышал или говорил. Ну чтоб фиксировались нарушения законов тоже, от административных и хуже. Ну и разумеется на каждого геолокация, под предлогом, если потеряется нечаянно, чтобы быстро нашли. Вам нужна такая жизнь? Даже если вы и законопослушный и порядочный гражданин.
01:42:32 06-11-2024
Гость (19:26:55 05-11-2024) В том и беда. А как вам, если через пару десятков лет пешехо... Чёрное зеркало пересмотрели?
13:59:49 05-11-2024
А техническая возможность есть камерами моргать? Каким местом они это сделают?
14:49:45 05-11-2024
Гость (13:59:49 05-11-2024) А техническая возможность есть камерами моргать? Каким место... Специальными накамерными моргалками.
16:33:44 05-11-2024
Гость (13:59:49 05-11-2024) А техническая возможность есть камерами моргать? Каким место... владельца камеры моргать заставят