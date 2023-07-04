Штрафы для водителей электросамокатов планируют включить в КоАП

Один из сервисов аренды самокатов поддержал подобную инициативу

04 июля 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России планируют включить штрафы для водителей электросамокатов в административный кодекс. Об этом сообщают "Известия".

В письме Минтранса сказано, что ведомство прорабатывает вопрос введения ответственности для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности.

Представители сервиса по аренде самокатов Whoosh заявили журналистам, что поддерживают идею наказания на нарушения правил при использовании СИМ.

Статья, которой правоохранители пользуются сейчас, позволяет накладывать штрафы, но при этом она очень сильно расплывчата.