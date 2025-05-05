Штрафы для выпускников медвузов за отказ от отработки увеличат

Если раньше речь шла о двукратной компенсации затрат на обучение, то теперь — о трехкратной

05 мая 2025, 11:45, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России хотят значительно увеличить штрафы для выпускников медвузов и колледжей, которые отказываются от обязательной отработки в государственных больницах и поликлиниках. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на проект закона, опубликованный Минздравом.

Ранее ведомство предложило обязать выпускников медицинских колледжей отрабатывать два года, а выпускников высших образовательных учреждений – три года. Работать можно будет как в государственных, так и в частных клиниках. В противном случае их накажут штрафом, потребовав компенсировать затраты на обучение в двойном размере.

Теперь речь идет о гораздо более быстром увеличении. По новым правилам выпускник будет обязан выплатить сумму, в три раза превышающую затраты на его обучение. Цель авторов законопроекта – стимулировать молодых специалистов оставаться в системе здравоохранения.