Штрафы для выпускников медвузов за отказ от отработки увеличат
Если раньше речь шла о двукратной компенсации затрат на обучение, то теперь — о трехкратной
05 мая 2025, 11:45, ИА Амител
В России хотят значительно увеличить штрафы для выпускников медвузов и колледжей, которые отказываются от обязательной отработки в государственных больницах и поликлиниках. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на проект закона, опубликованный Минздравом.
Ранее ведомство предложило обязать выпускников медицинских колледжей отрабатывать два года, а выпускников высших образовательных учреждений – три года. Работать можно будет как в государственных, так и в частных клиниках. В противном случае их накажут штрафом, потребовав компенсировать затраты на обучение в двойном размере.
Теперь речь идет о гораздо более быстром увеличении. По новым правилам выпускник будет обязан выплатить сумму, в три раза превышающую затраты на его обучение. Цель авторов законопроекта – стимулировать молодых специалистов оставаться в системе здравоохранения.
12:02:29 05-05-2025
Провал в краевой медицине эта мера не решит.
12:39:11 05-05-2025
Из деревни (12:02:29 05-05-2025) Провал в краевой медицине эта мера не решит. ... Одна мера - не решит. Но и причина не одна. Каждую надо причину надо прикрывать.
12:11:32 05-05-2025
Цель авторов законопроекта – стимулировать молодых специалистов оставаться в системе здравоохранения----- стимулировать достойной зарплатой надо и хорошим условиями труда, а не вот этим.
12:13:08 05-05-2025
Если мы учили ребенка своего за деньги с какого перепуга -- штраф ???
А если бюджет - так ни о штрафах нужно думать , а о зарплате медикам и их соцзащите !!!
Сделайте хорошую зарплату для врачей и медсестёр, повысит уровень образования в медучреждения !!!
И молодежь будет стараться и учиться и работать !!
А спустили в унитаз медицину, образование , а теперь решили штрафами изменить ситуацию !!!
В нашей стране , видимо, кроме насилия ничего больше сделать с грамотными людьми - нельзя !!!
12:25:28 05-05-2025
Вангую резкий рост качества врачебной помощи в "государственных" полуклиниках. Приём тоже сократится - минуты по две на пациента.😁
13:02:36 05-05-2025
Я думаю такие штрафы отобьют желание поступать в мединститут, через несколько лет мы сталкнемся с ещё большей нехваткой специалистов в медицине.
20:45:34 05-05-2025
Гость (13:02:36 05-05-2025) Я думаю такие штрафы отобьют желание поступать в мединститут... Может, тогда будут свободны учебные места для желающих работать в медицине. А кто не хочет оказывать помощь больным - сразу выберет себе другую профессию, по душе.
21:36:01 05-05-2025
Гость (13:02:36 05-05-2025) Я думаю такие штрафы отобьют желание поступать в мединститут... А их уже по сути и нет, остались единицы убежденных фанатиков своего дела. По большому счету, сейчас врач является таким же функционером как и какой-нибудь офисный работник. Все ходы и телодвижения расписаны - объемы и методы диагностики, стандарты лечения, маршрутизация и т.п. Никакой самодеятельности и "творческих порывов", в глубоком понимании нет необходимости. Техпроцесс, нужно лишь ориентироваться в этой медицинской бюрократии и следить за заполнением первичной документацией. Отсюда, кстати, и растут ноги у всех разговоров про замену врача "железякой" - ИИ, и прочий "дистант". А зарплата.. с кем сравнивать? С учителями (тоже ведь не последняя по значимости профессия и работают не меньше)? Или с торгашами? Не так уж и мало врачи сейчас получат насколько ноют, а если еще учесть результаты их работы... все давно в курсе качества медпомощи. И, полагаю, раздача одних лишь пряников это не исправит, а приведет лишь к росту аппетитов (что уже не раз было в других сферах, да и сейчас имеется).
22:03:26 05-05-2025
Гость (21:36:01 05-05-2025) А их уже по сути и нет, остались единицы убежденных фанатико... Сам-то ты прям профессионал своего дела? Конечно же, достоин большей зарплаты/пенсии, не то что те, кто "без души" за копейки горбатятся.
13:38:41 05-05-2025
А какие у выпускников есть еще варианты? Неужели находятся придурки, которые идут в платные клиники к вчерашнему выпускнику вуза?! 🤗
21:05:50 05-05-2025
Гость (13:38:41 05-05-2025) А какие у выпускников есть еще варианты? Неужели находятся п... ходят еще как) Вы просто не в теме
14:21:17 05-05-2025
Стимулировать штрафами - это феерично! Народ рванет в медицину.
19:43:49 05-05-2025
Надо же цацы какие. Подавай условия труда и высоченную зарплату. При Советском Союзе мы все отрабатывали 3 года после окончания медов. И это даже не обсуждалось. И не требовали ничего. Учились и шли работать . А сейчас медики тьфу .
05:06:36 06-05-2025
Гость (19:43:49 05-05-2025) Надо же цацы какие. Подавай условия труда и высоченную зарпл... И сидели на шее у родителей? И вам было нормально? Сейчас у молодых врачей нет возможности себя обеспечить.
08:45:42 06-05-2025
Гость (19:43:49 05-05-2025) Надо же цацы какие. Подавай условия труда и высоченную зарпл... в СССР действительно было распределение выпускников ВУЗов, техникумов, ПТУ в организации, нуждающиеся в специалистах, только вы забываете, что выпускнику предоставлялись служебное жилье, а в перспективе и квартира, как молодому специалисту, подъемные, наставник, нормальная зарплата и прочие социальные плюшки, то, чего сейчас и в помине нет. Так что применять социалистическое распределение выпускников в капиталистической стране более, чем странно.