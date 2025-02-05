Выпускников медвузов и колледжей могут обязать отрабатывать свое обучение
В случае отказа вчерашнему "бюджетнику" придется заплатить до 2,5 млн рублей
05 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Минздрав РФ предложил ввести обязательную отработку для студентов медвузов и колледжей, которым образование оплачивали из бюджета. Как сообщает "Коммерсант", поправки предлагается внести в закон "Об образовании".
В министерстве хотят обязать выпускников медицинских колледжей отрабатывать два года, а выпускников высших образовательных учреждений – три года. Работать можно будет как в государственных, так и в частных клиниках. При этом выпускникам позволят самостоятельно выбирать регион и медучреждение, в котором им хотелось бы работать.
На трудоустройство вчерашним студентам дадут год. Если за это время медик не начнет работать, то ему придется компенсировать затраты на обучение в двойном размере. Штраф может составить до 2,5 млн рублей при стоимости года обучения в среднем 203 тысячи рублей.
13:24:37 05-02-2025
Вот и ВУЗы на зону начинают быть похожи.
13:44:01 05-02-2025
Работать надо в том регионе, где учился. К нам никто не поедет
10:01:48 06-02-2025
Гость (13:44:01 05-02-2025) Работать надо в том регионе, где учился. К нам никто не поед... а если родился и вырос в Алтайском крае, а учился в Томске? В Томске и работать? А откуда возьмутся медики в Бурятии, например? Там же нет мед ВУЗов
13:54:28 05-02-2025
прежде чем предлагать, нахлобучить вчерашнего выпускника на две с половиной единцы, который, на минуточку, на конкурсной основе поступил на бюджет и 6 лет учился, полезно поговорить...
а как-так выходит, что по всей стране в МЕДы каждый год поступают и каждый год выпускаются, и недостатка в желающих нет, а вот работать некому?
в ПЕДах та же самая ситуация, каждый год поступление и выпуск, а учителей дефицит.
Это уже не к минздраву конечно, а вообще к системе, которая имеет место быть.
платить-то попробуйте нормально. а не среднюю по палате на бумаге.
14:05:46 05-02-2025
С такими инициативами, работники приемных комиссий будут по улицам бегать, абитуру упрашивать на поступление))))))
15:04:33 05-02-2025
В и в педвузах и в педколледжах то же самое сделайте. Учителей и среднего медперсонала вообще тогда не будет.
15:22:47 05-02-2025
очень даже правильно. Сейчас налетят крикуны. На халяву учились за счет бюджета-будьте добры поработать. А кто против тот пусть не ноет! Оплачивайте обучение и вперёд..куда хотите. Это справедливо!!
17:12:52 05-02-2025
гость (15:22:47 05-02-2025) очень даже правильно. Сейчас налетят крикуны. На халяву учил... Про обязанности и справедливость сначала нужно у государства/правителей спросить: где пенсия, где безопасность, где дороги и где казнокрады(напр.Чубайс), а затем уже на совесть новому поколению давить. Никто же не просил наш рожать
16:03:50 05-02-2025
Ну в совке все после окончания вузов где то отрабатывали по распределению! Тут же многие в совок хотят - вот он сам к нам идет))
17:10:01 05-02-2025
Гость (16:03:50 05-02-2025) Ну в совке все после окончания вузов где то отрабатывали по ... В совок свой песочек собирай, а мою Родину не трогай
16:05:09 05-02-2025
Тогда это должно касаться всех бюджетных учреждений
17:22:11 05-02-2025
очень правильная инициатива, только без права выбора учреждения и тем более региона. иначе смысл в чем?
18:30:53 05-02-2025
Гость (17:22:11 05-02-2025) очень правильная инициатива, только без права выбора учрежде...
В пед реально только самые отбитые на голову пойдут.
20:27:41 05-02-2025
Сейчас при заключении целевого направления от городской поликлиники не гарантированно трудоустройство в городе, отправляют в глухую деревню, экономят на выплатах предусмотренных для выпускников которые едут в деревню работать.
12:03:48 06-02-2025
Прежде чем поступить в мед на бюджет школьники получают знания на уровне гораздо выше среднего. Достигается это только с репетиторами за которых родители в год выкладывают ни одну сотню тысяч. Участием и победой в олимпиадах - а к ним тоже нужно готовится с репетиторами. Эти дети, как правило, из интеллигентных и образованных семей - они не шляются по подворотням, ни курят, ни пьют спиртное. Кроме всего прочего, длительное обучение это отсутствие свободного времени на живое общение с друзьями ( если таковые вообще есть). Все 6 лет эти дети прилежно учатся - у них труд уже вошел в привычку. У меня вопрос - в какой момент эти выпускники "задолжали" местному минздраву. Экономистов, бухгалтеров и юристов для медучреждений в крае не учат, да и бюджетных мест на экономе и юрфаке 1-2. Где будете брать этих сотрудников?