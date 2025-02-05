Выпускников медвузов и колледжей могут обязать отрабатывать свое обучение

В случае отказа вчерашнему "бюджетнику" придется заплатить до 2,5 млн рублей

05 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Медик / Фото: amic.ru

Минздрав РФ предложил ввести обязательную отработку для студентов медвузов и колледжей, которым образование оплачивали из бюджета. Как сообщает "Коммерсант", поправки предлагается внести в закон "Об образовании".

В министерстве хотят обязать выпускников медицинских колледжей отрабатывать два года, а выпускников высших образовательных учреждений – три года. Работать можно будет как в государственных, так и в частных клиниках. При этом выпускникам позволят самостоятельно выбирать регион и медучреждение, в котором им хотелось бы работать.

На трудоустройство вчерашним студентам дадут год. Если за это время медик не начнет работать, то ему придется компенсировать затраты на обучение в двойном размере. Штраф может составить до 2,5 млн рублей при стоимости года обучения в среднем 203 тысячи рублей.