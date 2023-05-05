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Штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах предложили увеличить в 10 раз

Автор идеи отметил, что санкции, установленные сейчас, были актуальны в 2007 году

05 мая 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин заявил о том, что штрафы за нарушение правил ПДД на электросамокатах нужно увеличить в 10 раз. Его слова передаёт РИА Новости.

Шейкин отметил, что максимальные санкции сейчас достигают 1500 рублей. По его словам, в 2007 году, когда принимался закон, этого было достаточно, однако сейчас ситуация изменилась.

Он также добавил, что правовой аспект управления электросамокатами нужно совершенствовать. Для этого необходимо внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ.

Комментарии 7

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Гость

10:36:55 05-05-2023

Кто буде ловить и окучивать малолеток на самокатах?

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Гость

11:38:35 05-05-2023

Гость (10:36:55 05-05-2023) Кто буде ловить и окучивать малолеток на самокатах?... Предполагаю, что тот, кто сдал этот самокат в аренду. В истории же всё видно. Москва вон датчики для определения поездки вдвоём заказала... Ничего не имею против самокатов, считаю их крайне удобным транспортом «последней мили» и активно беру напрокат. Мне идёт четвёртый десяток жизни. Кроме. Кроме того, что некоторые альтернативно одарённые личности (видать, без инстинкта самосохранения) катаются на дохленьком самокате как бременские музыканты.

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Гость

11:20:57 05-05-2023

а почему не 15 или 20? Обоснуйте в 10?

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Гость

11:24:49 05-05-2023

так и запишем .. в 20

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Гость

13:04:31 05-05-2023

Почему только самокатов, и автомобилей с мототехникой тоже надо. Они ведь тоже являются объектами ДД.

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гостьЯ

15:19:04 05-05-2023

европейцы стали такими законопослушными только из-за штрафов. не из-за др какой то крови и тд. только штрафы человека вразумить могут. а если нет - тогда пусть платит свой месячный оклад каждый раз, раз мозг с яичко

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Гость

07:24:29 06-05-2023

Хоть в 100 раз. В штрафе главное не сумма, а его неотвратимость. А с этим огромные проблемы. Нужно внедрять комплексы фотовидеофиксации на каждом перекрестке, на каждом пешеходном, на участке, где можно разогнаться и навешивать штрафы участникам дорожного движения штрафы автоматически - только так можно добиться порядка.

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