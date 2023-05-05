Штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах предложили увеличить в 10 раз

Автор идеи отметил, что санкции, установленные сейчас, были актуальны в 2007 году

05 мая 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин заявил о том, что штрафы за нарушение правил ПДД на электросамокатах нужно увеличить в 10 раз. Его слова передаёт РИА Новости.

Шейкин отметил, что максимальные санкции сейчас достигают 1500 рублей. По его словам, в 2007 году, когда принимался закон, этого было достаточно, однако сейчас ситуация изменилась.

Он также добавил, что правовой аспект управления электросамокатами нужно совершенствовать. Для этого необходимо внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ.