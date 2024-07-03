Сколько ДТП случилось в Барнауле после перекрытия проспекта Красноармейского?
Нечетная сторона проспекта Красноармейского в Барнауле будет закрыта до 4 августа, а четную сторону перекроют с 5 по 15 августа
03 июля 2024, 16:25, Антон Дегтярев
1 июля в Барнауле перекрыли проспект Красноармейский. Из-за этого движение в городе осложнилось, количество нервных водителей увеличилось, а вместе с ними повысилась и вероятность аварий. В барнаульской Госавтоинспекции amic.ru рассказали, сколько ДТП произошло в краевой столице за первые дни с перекрытия Красноармейского.
По информации Госавтоинспекции, с 1 июля в Барнауле произошло восемь ДТП, в них было десять пострадавших, в том числе один ребенок. 17-летнюю девушку сбил 25-летний водитель на "Ладе Гранте" в 22:50 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 233 на ул. Антона Петрова. Ее госпитализировали в горбольницу № 1. Полиция начала проверку.
При этом на проспекте Красноармейском за последний месяц не было ДТП.
Напомним, что проспект Красноармейский в Барнауле перекрыли 1 июля. С этой даты и по 4 августа будет закрыта нечетная сторона проспекта от улицы Папанинцев до Песчаной. А четную сторону проспекта перекроют с 5 по 15 августа. Перекрыли проспект, потому что на участке началась масштабная реконструкция сетей. Там отремонтируют трубопровод диаметром 500 миллиметров и сделают канализационный коллектор. Как будет ходить транспорт, можно прочитать здесь.
В первый день перекрытия Красноармейского в Барнауле образовались пробки в 7 баллов.
Кроме того, в августе работы пройдут на проспекте Ленина и на пересечении с Партизанской. Там с 16 по 18 августа будет перекрыта сначала четная, а с 23 по 25 августа – нечетная сторона проспекта Ленина. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
16:45:32 03-07-2024
Как не было дтп за месяц на красноармейском??? А пару недель назад паровозик из 4-х машин на первомайке??? Ливень ещё поливал тогда... Лично видел, стояли аварийками моргали. Лукавит ГИБДД. Или опять уже ГАИ? Я запутался от их переименований...
21:22:09 03-07-2024
Гость (16:45:32 03-07-2024) Как не было дтп за месяц на красноармейском??? А пару недель... Чукча не читатель?
Сколько ДТП случилось в Барнауле после перекрытия проспекта Красноармейского? Это типа заголовок. 1 июля в Барнауле перекрыли проспект Красноармейский. Это из текста статьи.
16:45:41 03-07-2024
Почему запретили поворот с Крупской на Красноармейский в сторону Молодежной??? На светофоре никто никому не мешал бы и пробка стала бы меньше!!!
17:24:37 03-07-2024
Гость (16:45:41 03-07-2024) Почему запретили поворот с Крупской на Красноармейский в сто... Опачки. Давно там запрет? Я ранее часто так там проезжал...
09:04:08 04-07-2024
Там теперь ОТ переезжает на встречную полосу. Хотя делает это он на разные циклы светофора, поэтому выезд с Крупской на Красноармейский в сторону Молодежки никому бы не помешал. А вот поворот с Красноармейского на Крупскую при движении вверх - это засада.