Сколько ДТП случилось в Барнауле после перекрытия проспекта Красноармейского?

Нечетная сторона проспекта Красноармейского в Барнауле будет закрыта до 4 августа, а четную сторону перекроют с 5 по 15 августа

03 июля 2024, 16:25, Антон Дегтярев

Автомобиль ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

1 июля в Барнауле перекрыли проспект Красноармейский. Из-за этого движение в городе осложнилось, количество нервных водителей увеличилось, а вместе с ними повысилась и вероятность аварий. В барнаульской Госавтоинспекции amic.ru рассказали, сколько ДТП произошло в краевой столице за первые дни с перекрытия Красноармейского.

По информации Госавтоинспекции, с 1 июля в Барнауле произошло восемь ДТП, в них было десять пострадавших, в том числе один ребенок. 17-летнюю девушку сбил 25-летний водитель на "Ладе Гранте" в 22:50 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 233 на ул. Антона Петрова. Ее госпитализировали в горбольницу № 1. Полиция начала проверку.

При этом на проспекте Красноармейском за последний месяц не было ДТП.

Напомним, что проспект Красноармейский в Барнауле перекрыли 1 июля. С этой даты и по 4 августа будет закрыта нечетная сторона проспекта от улицы Папанинцев до Песчаной. А четную сторону проспекта перекроют с 5 по 15 августа. Перекрыли проспект, потому что на участке началась масштабная реконструкция сетей. Там отремонтируют трубопровод диаметром 500 миллиметров и сделают канализационный коллектор. Как будет ходить транспорт, можно прочитать здесь.

В первый день перекрытия Красноармейского в Барнауле образовались пробки в 7 баллов.

Кроме того, в августе работы пройдут на проспекте Ленина и на пересечении с Партизанской. Там с 16 по 18 августа будет перекрыта сначала четная, а с 23 по 25 августа – нечетная сторона проспекта Ленина. Подробнее об этом можно прочитать здесь.