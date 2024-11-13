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Штраф за поддельные документы для мигрантов ввели в России

Сумма взыскания может достигать 60 млн рублей

13 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла законопроект о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов для незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласно закону, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а повторное нарушение – от 10 до 60 млн рублей", – передает информационное агентство.

Также ужесточили ответственность за подделку в документе штампа или печати, использование и сбыт поддельных бланков. Правонарушение наказуемо штрафом от 40 до 80 тысяч рублей. За повторное придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за восемь месяцев 2024 года полиция обнаружила 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023-м.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пояснила, что штраф для юридических лиц, чьи сотрудники подделывали документы, увеличивается в двести раз.

Мигранты

Комментарии 4

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Юс

18:57:11 13-11-2024

А что, за поддельные ксивы уголовку отменили

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Гость

20:35:23 13-11-2024

Выходит, совершив УГОЛОВНО(!) наказуемое деяние, преступники будут вправе откупиться штрафом от гарантированной им прежде колонии? Торжество закона побоку в обмен на бабло за его попрание!?

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Гость

14:00:02 14-11-2024

за поддельные документы- домой , в кишлак и штраф конечно .

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Гость

16:26:59 14-11-2024

Глупость. Ни один рубероид не будет платить такой штраф, а кормить его в камере- себе дороже. Блинчик, и что делать?

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