Шубенков опоздал на чемпионат России из-за пробок в Новосибирске
Легкоатлет не смог вовремя приехать в аэропорт и маршрут пришлось менять
07 августа 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: myvitae.ru
Алтайский легкоатлет, чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, как новосибирские пробки помешали ему вовремя прибыть на чемпионат России. Его слова передает ТАСС.
"Новосибирск – это последнее место на Земле теперь, где я хотел бы побывать", – сказал Шубенков журналистам.
Он пояснил, что из-за пробок не смог попасть в аэропорт, поэтому в Челябинск пришлось лететь через Москву. При этом спортсмен предположил, что мог сесть за руль машины, чтобы сократить время в пути.
12:25:55 07-08-2023
Безумно важная информация!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
12:29:21 07-08-2023
Выходить из дома надо заранее. Что за детский сад - опоздал?... Инфантилизм...
12:31:08 07-08-2023
Сирожа, а чего ж не побежал то? По тротуару ножками было бы быстрее чем в машине в пробке. Выбежал из пробки поймал такси и алга в аэропорт. А еще капитан ВС РФ... Ты не офицер, тебе максимум прапора надо было дать.
12:33:23 07-08-2023
Начал с выступлений под белым флагом, теперь до опозданий докатился...
13:00:30 07-08-2023
Гость (12:33:23 07-08-2023) Начал с выступлений под белым флагом, теперь до опозданий до... А в чём он виноват, что выступал под белым флагом? Страна не может защитить своих спортсменов! Это нашему правительству должно быть стыдно! Дармоеды.
17:33:50 07-08-2023
Гость (13:00:30 07-08-2023) А в чём он виноват, что выступал под белым флагом? Страна не... Так-то Серёжа должен в данный момент страну защищать, по тому как военный. А он через барьеры перепрыгивает .
11:00:10 08-08-2023
Гость (13:00:30 07-08-2023) А в чём он виноват, что выступал под белым флагом? Страна не... И спортсмены дармоеды, погоны с довольствием он от чиновников получал, получает, в этом случае нейтральным не захотел быть.
13:04:37 07-08-2023
Да в Новосибирске совсем худо, жизнь одна в пробках. Наверное опоздать на самолет-это еще как помотать себе нервы. Да и народ у нас тут добрый, "поддержит" своего земляка радушно. Серега! Ты чемпион!!!
13:07:51 07-08-2023
На поезде слабо было?
13:22:55 07-08-2023
Гость (13:07:51 07-08-2023) На поезде слабо было?... Приедешь на поезде вовремя, а дальше на чем? Будешь точно также в пробках стоять в дороге на аэропорт.
14:37:36 07-08-2023
Чего на Серегу навалились. Мы тоже, хоть и выехали далеко до рейса. а нервишки напряглись, т.к там , действительно, нереальные пробки в аэропорт.
11:04:08 08-08-2023
Нытик по жизни, никто в Новосибирке Вас и не ждёт, чего ныть, государство оплатит Ваше опоздание.