Шубенков опоздал на чемпионат России из-за пробок в Новосибирске

Легкоатлет не смог вовремя приехать в аэропорт и маршрут пришлось менять

07 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: myvitae.ru

Алтайский легкоатлет, чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, как новосибирские пробки помешали ему вовремя прибыть на чемпионат России. Его слова передает ТАСС.

"Новосибирск – это последнее место на Земле теперь, где я хотел бы побывать", – сказал Шубенков журналистам.

Он пояснил, что из-за пробок не смог попасть в аэропорт, поэтому в Челябинск пришлось лететь через Москву. При этом спортсмен предположил, что мог сесть за руль машины, чтобы сократить время в пути.