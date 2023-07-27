Барнаульская саблистка хотела пожать руку украинке на ЧМ, но нарвалась на клинок
После поединка фехтовальщица пошла на традиционное рукопожатие, но украинская спортсменка выставила перед собой саблю
27 июля 2023, 18:30, ИА Амител
Барнаульская саблистка Анна Смирнова оказалась в центре скандала на чемпионате мира по фехтованию в Италии, когда соперница с Украины отказалась пожать ей руку.
Смирнова со счетом 7:15 проиграла украинке Ольге Харлан – олимпийской чемпионке и шестикратной чемпионке мира.
После поединка барнаульская спортсменка пошла на традиционное рукопожатие. Харлан выставила перед собой саблю, сказала какие-то слова Смирновой и ушла.
По правилам поединок фехтовальщиков без рукопожатия считается незавершенным, а отказ от такой традиции может привести к дисквалификации. Смирнова около часа просидела на дорожке в ожидании решения судей.
Как уточняет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан с ЧМ по фехтованию.
19:03:54 27-07-2023
Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, читай в России, всю жизнь говорила на русском языке, украинский познавала исключительно в рамках школьной программы. Мало того, состояла в партии регионов до госпереворота 2014! И вот переобулась и стала истинной бандеровкой! О чем с ними говорить? Туши свет!
20:39:32 27-07-2023
Миха (19:03:54 27-07-2023) Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, ... Мишань, тут половине комментаторов не пожмёшь руку, т.к. зашквар. А ведь большинство такие же барнаульские. А тут речь о представителях стран, находящихся в активной фазе не войны. Эмоции вполне понятны. А то, что регламент нарушила - ну за это дисква. Всё правильно.
20:42:35 27-07-2023
Миха (19:03:54 27-07-2023) Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, ... да эта соплюха в союзе когда жила активно пеленки пачкала. она 90-го года выхода из трещины.
11:11:16 28-07-2023
Миха (19:03:54 27-07-2023) Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, ... Как же это страшно... так перепрошить мозги... Этот процесс называется политическое украинство
20:07:31 27-07-2023
Мне интересно - кто минусует первому комментарию? Что у вас в башке находится? Что за овно?
20:41:09 27-07-2023
Гость (20:07:31 27-07-2023) Мне интересно - кто минусует первому комментарию? Что у вас ... Жаль, конечно же, что ты живёшь не на Потоке. Понимал бы цену своего слова.
21:06:22 27-07-2023
Гость (20:41:09 27-07-2023) Жаль, конечно же, что ты живёшь не на Потоке. Понимал бы цен... Твой Поток - понт голимый. На Прудских или Алтайских жили всегда более жесткие пацаны. А у вас на Потоке просто синеботы синелапые. Ваще смешные)
20:27:41 27-07-2023
Дисквалифицировали состоявшуюся нацистку.В 404-ой она немного побудет героиней.
21:15:53 27-07-2023
Гость (21:06:22 27-07-2023) Твой Поток - понт голимый. На Прудских или Алтайских жили вс... Но и там ты не жил))
11:11:47 28-07-2023
А как же " О, спорт - ты мир!"?
12:26:56 28-07-2023
Наглядно показано нынешнее простых украинцев к русским.
18:25:20 28-07-2023
Теперь всем понятно, кто такие хохлы? Не зря СВО проводится, терпеть эту анти Россию (хохляндию) под боком невозможно.