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Барнаульская саблистка хотела пожать руку украинке на ЧМ, но нарвалась на клинок

После поединка фехтовальщица пошла на традиционное рукопожатие, но украинская спортсменка выставила перед собой саблю

27 июля 2023, 18:30, ИА Амител

Барнаульская саблистка Анна Смирнова оказалась в центре скандала на чемпионате мира по фехтованию в Италии, когда соперница с Украины отказалась пожать ей руку.

Смирнова со счетом 7:15 проиграла украинке Ольге Харлан – олимпийской чемпионке и шестикратной чемпионке мира.

После поединка барнаульская спортсменка пошла на традиционное рукопожатие. Харлан выставила перед собой саблю, сказала какие-то слова Смирновой и ушла.

По правилам поединок фехтовальщиков без рукопожатия считается незавершенным, а отказ от такой традиции может привести к дисквалификации. Смирнова около часа просидела на дорожке в ожидании решения судей.

Как уточняет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан с ЧМ по фехтованию.

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НОВОСТИСпорт
скандалы Спорт

Комментарии 12

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Миха

19:03:54 27-07-2023

Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, читай в России, всю жизнь говорила на русском языке, украинский познавала исключительно в рамках школьной программы. Мало того, состояла в партии регионов до госпереворота 2014! И вот переобулась и стала истинной бандеровкой! О чем с ними говорить? Туши свет!

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Гость

20:39:32 27-07-2023

Миха (19:03:54 27-07-2023) Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, ... Мишань, тут половине комментаторов не пожмёшь руку, т.к. зашквар. А ведь большинство такие же барнаульские. А тут речь о представителях стран, находящихся в активной фазе не войны. Эмоции вполне понятны. А то, что регламент нарушила - ну за это дисква. Всё правильно.

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Гость

20:42:35 27-07-2023

Миха (19:03:54 27-07-2023) Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, ... да эта соплюха в союзе когда жила активно пеленки пачкала. она 90-го года выхода из трещины.

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Гость

11:11:16 28-07-2023

Миха (19:03:54 27-07-2023) Эта "украинка" родилась в русскоговорящем Николаеве в СССР, ... Как же это страшно... так перепрошить мозги... Этот процесс называется политическое украинство

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Гость

20:07:31 27-07-2023

Мне интересно - кто минусует первому комментарию? Что у вас в башке находится? Что за овно?

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Гость

20:41:09 27-07-2023

Гость (20:07:31 27-07-2023) Мне интересно - кто минусует первому комментарию? Что у вас ... Жаль, конечно же, что ты живёшь не на Потоке. Понимал бы цену своего слова.

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Гость

21:06:22 27-07-2023

Гость (20:41:09 27-07-2023) Жаль, конечно же, что ты живёшь не на Потоке. Понимал бы цен... Твой Поток - понт голимый. На Прудских или Алтайских жили всегда более жесткие пацаны. А у вас на Потоке просто синеботы синелапые. Ваще смешные)

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Гость

20:27:41 27-07-2023

Дисквалифицировали состоявшуюся нацистку.В 404-ой она немного побудет героиней.

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Гость

21:15:53 27-07-2023

Гость (21:06:22 27-07-2023) Твой Поток - понт голимый. На Прудских или Алтайских жили вс... Но и там ты не жил))

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Гость

11:11:47 28-07-2023

А как же " О, спорт - ты мир!"?

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Гость

12:26:56 28-07-2023

Наглядно показано нынешнее простых украинцев к русским.

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Гость

18:25:20 28-07-2023

Теперь всем понятно, кто такие хохлы? Не зря СВО проводится, терпеть эту анти Россию (хохляндию) под боком невозможно.

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