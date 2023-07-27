Барнаульская саблистка хотела пожать руку украинке на ЧМ, но нарвалась на клинок

После поединка фехтовальщица пошла на традиционное рукопожатие, но украинская спортсменка выставила перед собой саблю

27 июля 2023, 18:30, ИА Амител

Барнаульская саблистка Анна Смирнова оказалась в центре скандала на чемпионате мира по фехтованию в Италии, когда соперница с Украины отказалась пожать ей руку.

Смирнова со счетом 7:15 проиграла украинке Ольге Харлан – олимпийской чемпионке и шестикратной чемпионке мира.

После поединка барнаульская спортсменка пошла на традиционное рукопожатие. Харлан выставила перед собой саблю, сказала какие-то слова Смирновой и ушла.

По правилам поединок фехтовальщиков без рукопожатия считается незавершенным, а отказ от такой традиции может привести к дисквалификации. Смирнова около часа просидела на дорожке в ожидании решения судей.

Как уточняет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан с ЧМ по фехтованию.