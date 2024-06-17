Шубенков рассказал, что находится в плохой физической форме
Высокое место на Играх БРИКС он назвал везением
17 июня 2024, 16:37, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сергей Шубенков, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, рассказал в интервью "Матч ТВ", что на данный момент его физическая форма не позволяет ему показывать высокие результаты на международных турнирах.
Он признался, что пока не может преодолеть свои внутренние барьеры и достичь прежних показателей.
"Моя форма и состояние позволяют максимум просто выехать за границу и ничего там не показать особого. Пока я не могу победить себя и выйти на свои хорошие секунды. Мне очень сильно везет, что я занял такое место на таких соревнованиях, как Игры БРИКС", – сказал Шубенков.
18:32:42 17-06-2024
Это успех! Даже в плохой форме он фсех сделал.
Что будет, когда он наденет хорошую форму?
18:40:58 17-06-2024
Парень сам с собой не может разобраться... . Скажите этому офицеру, что с такими результатами в тылу ему не место и он через неделю новый мировой рекорд установит, на Сельской олимпиаде Алтайского края.
19:40:45 17-06-2024
Давным-давно надо было Сергею менять спортивное гражданство. Сейчас поздно поезд ушёл, и давно. Где там гвоздик для шиповок завалялся?
10:02:20 18-06-2024
Как то видела его на Лабиринте, господи, там такая машина для спорта! И рост высокий и слажен как на картинке. Одно восхищение! Ему просто можно ходить по полю и мотивировать всех своим видом)))) Молодец парняга, такую форму с таким упертым характером наврядли растеряет! стабильных ВАм побед Сергей! Так держать!
14:02:40 18-06-2024
Сергей, вы молодой, сильный и одаренный! Удалите из головы негатив, просто бегите вперед, у Вас огромные возможности, таких людей на свете считанные единицы! Я помню, когда увидела Вас, схватила в магазине открытку и попросила автограф для мотивации своего сына на движение вперед! Храним ее, как драгоценность! Верим в Вас, у Вас все будет замечательно!