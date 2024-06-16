Спортсмены из Барнаула завоевали несколько медалей на Играх БРИКС
Отличились гимнаст и два легкоатлета
16 июня 2024, 14:55, ИА Амител
Покрытие стадиона / Фото: pxhere.com/ru/photo/927243
Барнаульские спортсмены показали отличные результаты на Играх БРИКС, которые проходили в Казани.
Сергей Найдин, гимнаст из Барнаула, завоевал золотую медаль в упражнении на перекладине. Его результат составил 14,6 балла.
Савелий Савлуков, также представляющий Барнаул, одержал победу в беге на 400 метров. Он преодолел дистанцию за 45,52 секунды.
Полина Ткалич, легкоатлетка из Барнаула, стала чемпионкой в беге на 400 метров среди женщин. Её результат – 50,16 секунды.
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Отбор на Сельскую олимпиаду Алтайского края ?
15:31:01 16-06-2024
А Шуба всё, на фронт ушёл?
15:32:41 16-06-2024
Молодцы! Красавы!
17:25:10 16-06-2024
Молодцы!!!
18:41:56 16-06-2024
Жаль, что Сергей Владимирович Шубенков не был допущен до БРИКСа. Он бы всех порвал к клочья
08:38:43 17-06-2024
Отчаянный прыгун (18:41:56 16-06-2024) Жаль, что Сергей Владимирович Шубенков не был допущен до БРИ... Он там жидко обделался, а вообще не стоило допускать, он же нейтральный, без гражданства