Спортсмены из Барнаула завоевали несколько медалей на Играх БРИКС

Отличились гимнаст и два легкоатлета

16 июня 2024, 14:55, ИА Амител

Покрытие стадиона / Фото: pxhere.com/ru/photo/927243

Барнаульские спортсмены показали отличные результаты на Играх БРИКС, которые проходили в Казани.

Сергей Найдин, гимнаст из Барнаула, завоевал золотую медаль в упражнении на перекладине. Его результат составил 14,6 балла.

Савелий Савлуков, также представляющий Барнаул, одержал победу в беге на 400 метров. Он преодолел дистанцию за 45,52 секунды.

Полина Ткалич, легкоатлетка из Барнаула, стала чемпионкой в беге на 400 метров среди женщин. Её результат – 50,16 секунды.