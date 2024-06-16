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Спортсмены из Барнаула завоевали несколько медалей на Играх БРИКС

Отличились гимнаст и два легкоатлета

16 июня 2024, 14:55, ИА Амител

Покрытие стадиона / Фото: pxhere.com/ru/photo/927243
Покрытие стадиона / Фото: pxhere.com/ru/photo/927243

Барнаульские спортсмены показали отличные результаты на Играх БРИКС, которые проходили в Казани.

Сергей Найдин, гимнаст из Барнаула, завоевал золотую медаль в упражнении на перекладине. Его результат составил 14,6 балла.

Савелий Савлуков, также представляющий Барнаул, одержал победу в беге на 400 метров. Он преодолел дистанцию за 45,52 секунды.

Полина Ткалич, легкоатлетка из Барнаула, стала чемпионкой в беге на 400 метров среди женщин. Её результат – 50,16 секунды.

Барнаул Спорт

Комментарии 6

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Гость

15:30:07 16-06-2024

Отбор на Сельскую олимпиаду Алтайского края ?

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Гость

15:31:01 16-06-2024

А Шуба всё, на фронт ушёл?

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Гость

15:32:41 16-06-2024

Молодцы! Красавы!

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Елена

17:25:10 16-06-2024

Молодцы!!!

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Отчаянный прыгун

18:41:56 16-06-2024

Жаль, что Сергей Владимирович Шубенков не был допущен до БРИКСа. Он бы всех порвал к клочья

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Гость

08:38:43 17-06-2024

Отчаянный прыгун (18:41:56 16-06-2024) Жаль, что Сергей Владимирович Шубенков не был допущен до БРИ... Он там жидко обделался, а вообще не стоило допускать, он же нейтральный, без гражданства

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