Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за скандальной вечеринки Ивлеевой
Артисты должны были петь вместе с "отмененным" Филиппом Киркоровым
31 декабря 2023, 22:30, ИА Амител
Российские артисты Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский пострадали из-за скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает "МК".
По информации издания, музыканты должны были исполнить совместную песню с Филиппом Киркоровым, однако из-за того что Киркорова вырезали из эфиров, композицию зрители не увидят.
Шуфутинский заявил, что подготовил для зрителей нечто особенное и номер должен был удивить публику.
"Он меня заразил этой песней. Филипп мне сказал, что больше никого не представляет в этой композиции. Я послушал и согласился. Филипп – классный артист! Я сегодня получил удовольствие", – сказал Шуфутинский о номере с Киркоровым.
Ранее Екатерина Мизулина обрадовалась тому, что Киркорова не будет в новогоднем эфире.
23:22:59 31-12-2023
Да сколько уже можно про этих дегенератов?
23:46:34 31-12-2023
Разгребли эту садому гаморную, вонь который день стоит.
01:44:15 01-01-2024
Чеботина вряд ли. Довольно талантливая и ей без разницы, с кем петь.
01:48:36 01-01-2024
Сидит Филя на экране НТВ, как живой. Блев...ина.
08:47:06 01-01-2024
Гость (01:48:36 01-01-2024) Сидит Филя на экране НТВ, как живой. Блев...ина.... Так он же памятник.
08:22:48 01-01-2024
Одну песню я тож могу... " Зачем Барнаулка, зачем Затон? Хочу на Майорку -кирпича вагон!!! Продам эту хреню и вперёд!! Ждёт меня Майорка.. с.. ждёт!!!
14:58:09 01-01-2024
Чеботина - это кто?