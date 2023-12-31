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Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

Артисты должны были петь вместе с "отмененным" Филиппом Киркоровым

31 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Филиппа Киркорова
Кадр из видео / YouTube-канал Филиппа Киркорова

Российские артисты Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский пострадали из-за скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает "МК".

По информации издания, музыканты должны были исполнить совместную песню с Филиппом Киркоровым, однако из-за того что Киркорова вырезали из эфиров, композицию зрители не увидят.

Шуфутинский заявил, что подготовил для зрителей нечто особенное и номер должен был удивить публику.

"Он меня заразил этой песней. Филипп мне сказал, что больше никого не представляет в этой композиции. Я послушал и согласился. Филипп – классный артист! Я сегодня получил удовольствие", – сказал Шуфутинский о номере с Киркоровым.

Ранее Екатерина Мизулина обрадовалась тому, что Киркорова не будет в новогоднем эфире.

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Комментарии 7

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Аноним

23:22:59 31-12-2023

Да сколько уже можно про этих дегенератов?

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Гость

23:46:34 31-12-2023

Разгребли эту садому гаморную, вонь который день стоит.

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Гость

01:44:15 01-01-2024

Чеботина вряд ли. Довольно талантливая и ей без разницы, с кем петь.

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Гость

01:48:36 01-01-2024

Сидит Филя на экране НТВ, как живой. Блев...ина.

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Гость

08:47:06 01-01-2024

Гость (01:48:36 01-01-2024) Сидит Филя на экране НТВ, как живой. Блев...ина.... Так он же памятник.

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Дядька

08:22:48 01-01-2024

Одну песню я тож могу... " Зачем Барнаулка, зачем Затон? Хочу на Майорку -кирпича вагон!!! Продам эту хреню и вперёд!! Ждёт меня Майорка.. с.. ждёт!!!

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Гость

14:58:09 01-01-2024

Чеботина - это кто?

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