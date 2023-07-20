"Шукшины рождаются и сегодня". Как заменить Голливуд алтайскими фильмами и сериалами

19 июля в рамках Шукшинского кинофестиваля эксперты обсудили развитие регионального кино в стране

20 июля 2023, 06:26, ИА Амител





































































































Деловой форум о развитии регионального кино

В Алтайском крае скоро начнутся съемки первого сериала, посвященного Чуйскому тракту. Кроме того, в регионе разработана концепция развития кинематографии с 2024 по 2034 год. По прогнозам экспертов, это позволит не только обновить инфраструктуру и подготовить кадры, но и снимать на Алтае по пять-семь картин в год. О том, есть ли у алтайского кино (да и в регионах страны вообще) будущее, 19 июля обсудили в Барнауле на специальной деловой программе "Новые драйверы регионального кинематографа", прошедшей в рамках Шукшинских дней на Алтае. Если коротко: новые Василии Шукшины на Алтае есть, но им нужно помочь реализовать себя.

Снимать кино в регионах сложно

Развивать кино на Алтае начали несколько лет назад. За это время на уровне руководства края приняли три ключевых решения, напомнила в ходе дискуссии министр культуры региона Елена Безрукова. Во-первых, создали специальную кинокомиссию, которая занимается привлечением кинопроизводителей к съемкам на территории края. Во-вторых, регион присоединился к проекту "Кино России", что также позволит привлекать известные студии для работы на Алтае. Наконец, несколько месяцев назад губернатор Виктор Томенко подписал документ о выделении из бюджета 10 миллионов рублей для возмещения затрат кинокомпаниям при производстве фильмов в регионе.

Елена Безрукова подчеркнула, что Шукшинский кинофестиваль – это история не только о встречах с артистами и просмотре фильмов, но и площадка, на которой местные режиссеры могут перенять опыт у коллег. Планы у алтайских режиссеров амбициозные: снимать картины не только для местных зрителей, но и для всей страны.

"Алтайский край и Барнаул рассматривает себя как часть сибирских центров развития кинематографии", – подчеркнула Елена Безрукова.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сейчас снимать кино в регионах очень сложно: не хватает качественной техники и профессиональных кадров, говорит известный продюсер, исполнительный директор Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин.

"У московских студий больше опыта. Сегодня кино в стране делится на две категории: фильмы, которые снимают на киностудиях и в регионах. Конечно, это разный уровень. Мы договариваемся со студиями и онлайн-кинотеатрами, чтобы при производстве сериалов или фильмов они привлекали коллег из регионов: осветителей, гримеров, сценаристов и режиссеров. Нам важно, чтобы люди учились у лучших профессионалов своего дела", – отметил Якунин.

Сейчас в России всего несколько регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где производят качественные картины: Якутия, Татарстан и Хакасия. В ближайшем будущем к ним может присоединиться и Алтайский край, уверен Якунин. Для этого уже принята концепция развития кино, что позволит производить по пять-семь небольших картин в год. Необходимо также создавать условия, чтобы большие студии приезжали на Алтай снимать дорогое кино.

Исполнительный директор Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Алтай – регион с уникальной природой и историей, которые интересны продюсерам. Для этого нужно развивать техническую базу. Региональные власти уже делают многое для этого. Но одними деньгами не решить проблемы. Необходимо создать систему, при которой на Алтае снимали бы сериалы или фильмы московские студии, но и местные кинематографисты", – указывает Дмитрий Якунин.

"Новые Шукшины рождаются и сегодня"

Проблему дефицита кадров в регионах подтверждает и ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Сегодня почти каждый человек – особенно с помощью телефона – может создать любительское кино. Однако снимать на дорогое оборудование и пользоваться компьютерными технологиями они уже не могут. Чтобы решить этот вопрос, Михаил Калинин предлагает на базе Союза кинематографистов России проводить для региональных деятелей кино различные онлайн-курсы. Причем не только для опытных постановщиков, но и для начинающих авторов.

Ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Нам нужно создать условия в регионах, чтобы раскрывать таланты. Новые Шукшины рождаются и сегодня. Нам нужно их заметить и помочь реализовать себя. Страна ждет фильмы, которые станут опорой кинематографа России", – считает Михаил Калинин.

Если документальные картины сегодня снимают в половине регионов России, то игровое – всего в нескольких субъектах. Президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский рассказал, что технических возможностей региональных телекомпаний для производства короткого метра вполне достаточно. Однако для создания хорошего фильма нужны сценарии. Алексей Алешковский регулярно ездит по стране, общается с местными кинематографистами и замечает, что они вообще не знают о том, как работает драматургия в кино.

Президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мы научились снимать за последние годы сериалы, которые уступают в качестве только американским и британским. В то же время остальным нужно учиться писать истории. Как самый простой вариант: создавать в регионах сценарные лаборатории и отбирать лучшие работы. Профессионалы же из Москвы могут потом поделиться с начинающими авторами своим опытом того, как создать красивую историю. Это модель сценарных лабораторий очень эффективна. Короткометражное региональное кино будет востребовано не только среди телеканалов, но у стриминговых* онлайн-платформ", – уверен Алексей Алешковский.

У сибирского кино есть будущее

Помимо Алтайского края, в Сибири активно пытаются развивать производство документальных и игровых фильмов в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии. Локомотивом и лидером в развитии регионального кино в России в последние годы является Якутия. Там ежегодно из местного бюджета выделяют 50 миллионов рублей на производство картин, а работы местных режиссеров показывают в кинотеатрах по всей стране, а также на стриминговых сервисах.

По словам председателя Союза кинематографистов Иркутской области Ольги Бельской, чтобы создать качественную продукцию, над ней должны работать профессионалы. Для этого на базе ВГИК по всей стране, как в советское время, должны быть созданы учебные заведения.

"Наша задача – сделать так, чтобы зрители смотрели не голливудские фильмы, а работы своих, местных авторов", – уверена Ольга Бельская.

Председатель Союза кинематографистов Иркутской области Ольга Бельская / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подобной позиции придерживается и президент Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России Галина Леонтьева. Она уверена, что нужно открыть дорогу зрителям к российским фильмам, которых в последние годы производят очень много. При этом картины, сделанные в регионах, Галина Леонтьева называет "любительскими", потому что по качеству они не дотягивают до того контента, что производят в Москве или Санкт-Петербурге. Отчасти из-за того, что режиссеры не имеют профессионального образования.

"Чтобы решить проблему регионального кино, нужно заняться образованием. Сегодня многие молодые сценаристы не могут даже защитить свою работу. Иногда кажется, что они и трех книг в жизни не прочитали. В качестве рефренов на питчингах авторы указывают иностранные ленты. Почему никто не вдохновляется фильмами Василия Шукшина", – задается вопросом Галина Леонтьева.

Президент Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России Галина Леонтьева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Продюсер и руководитель студии "Ветер перемен" из Хакасии Владислав Кафеев более оптимистичен в своих оценках состояния кинопроизводства в регионах. В рамках Шукшинского кинофестиваля показывают первую работу студии – ленту "Чекаго". Запущены в производство и другие проекты. Для производства фильмов в Хакасии уже созданы все условия: закуплена видеотехника и построен павильон.

"Мы хотим, как и в Якутии, создавать свой продукт, который будет интересен массовому зрителю", – пояснил Владислав Кафеев.

Руководитель студии "Ветер перемен" Владислав Кафеев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кстати, лента "Чекаго" уже доступна подписчикам онлайн-кинотеатров. Заместитель генерального продюсера Okko Светлана Сонина рассказала, что они на своем ресурсе размещают работы авторов из Хакасии, Татарстана и Якутии. Эти фильмы имеют большой интерес у зрителей. Более того, онлайн-кинотеатры готовы вкладывать деньги в производство сериалов и фильмов, но над ними в регионах должны работать опытные кинематографисты, а не любители. Для этого, вновь отметила эксперт, нужно для начинающих авторов проводить различные семинары и курсы.

Заместитель генерального продюсера Okko Светлана Сонина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В итоге эксперты договорились продолжить обмениваться опытом с алтайскими кинематографистами. Уже в ближайшее время гости Шукшинского кинофестиваля побывают в живописных местах Алтайского края, где в будущем могут быть сняты новые картины, которые, возможно, станут такими же шедеврами, как "Калина красная" и "Печки-лавочки" Василия Шукшина.