В Алтайском крае проведут конкурс на компенсацию затрат кинокомпаниям

Они выдаются организациям, которые понесли затраты на съёмки национальных фильмов или их части на территории региона

12 мая 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Во второй половине 2023 года в Алтайском крае пройдёт первый конкурс на предоставление рибейтов – компенсации части средств на съёмку для кинокомпаний. Как сообщает ТАСС, министр культуры региона Елена Безрукова рассказала, что кинодеятели смогут возместить до 30% затрат.

Отмечается, что в Алтайском крае предусмотрено 10 млн рублей на предоставление таких субсидий. Они выдаются организациям, которые понесли затраты на съёмки национальных фильмов или их части на территории региона.

Напомним, что ранее Безрукова рассказала, что в Алтайском крае разработали проект стратегии развития кинематографии с 2024 по 2034 год. В документе говорится как о развитии инфраструктуры для съёмок фильмов и подготовке необходимых кадров, так и о развитии киносети в населённых пунктах с использованием опыта Якутии.