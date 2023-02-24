Американский журналист объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки"

Штатам необходимо было заставить Европу вести политику по американскому сценарию

24 февраля 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com

Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью RT, что США приняли решение подорвать трубопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", чтобы оказать давление на Европу.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Херш рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22.

Теперь журналист-расследователь пояснил, что президенту США Джо Байдену необходимо было заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО.

"Он делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод "Северный поток – 2". Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый", – подчеркнул Херш.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы Европа не прекращала поставки оружия и продолжала вести "прокси-войну против России".

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.