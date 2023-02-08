Американский журналист рассказал, кто взорвал российские "Северные потоки"

Взрывчатку заложили под прикрытием учений НАТО

08 февраля 2023, 21:42, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под трубопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" заложили водолазы из США, сообщает RT.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

"Водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22 заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. Активировали взрывчатку норвежцы", – рассказал на своём сайте Херш.

Журналист-расследователь также указал, что президент США Джо Байден решился на диверсию после девяти месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности.