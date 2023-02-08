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Американский журналист рассказал, кто взорвал российские "Северные потоки"

Взрывчатку заложили под прикрытием учений НАТО

08 февраля 2023, 21:42, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com
Фото: seymourhersh.substack.com

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под трубопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" заложили водолазы из США, сообщает RT.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

"Водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22 заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. Активировали взрывчатку норвежцы", – рассказал на своём сайте Херш.

Журналист-расследователь также указал, что президент США Джо Байден решился на диверсию после девяти месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности.

 

Комментарии 11

  • Может это фейк этого журналюги? Что говорит российская разведка?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Точно американские водолазы??? А не армянские???
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А мы молчим.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Пиндосы,раковая опухоль от которой страдает все человечество,кто же наконец искоренит это исчадие ада,как же они уже задолбали всех и вся.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Пиндосы черти. Россия вперёд!!!!!!!!!!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Сеймур Херш врать не будет. Он столько разоблачительных журналистских расследований против властей США провел, подтвержденных фактами, что они икают слыша его имя. Нужно службе внешней разведки добыть документы и выставить пиндосам счет. Это реальный международный терроризм.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • "око за око, зуб за зуб" - надо у них тоже что нибудь "хлопнуть" и пусть тоже гадают кто это сделал
    09 февраля, Гость   Ответить
  • У пиндосов была только два нормальных президента:Рузвельт и Кеннеди.причём последнего убили, как и его брата.Черти там командуют,дьявольское отродье.Весь мир под себя подминают.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Где вы, внуки Судоплатова?Всё ещё в подготовке?Враги ведь просто так не остановятся.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • На башни в Нью—Йорке упал самолёт * Афган в список павших добавлен* Зачем ты взрываешь наш трубопровод* Байден?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Главное, никогда не забывать, что НАТОвский альянс - это наши враги и у нас никогда не будет с ними мира. США может притворяться, что "дружат" с нами, но они всегда держат камень за спиной.
    09 февраля, Гость   Ответить
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