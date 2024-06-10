Швейцария контактировала с Россией при подготовке мирного саммита по Украине
По словам главы швейцарского МИД Кассиса, регулярные контакты шли через посла Швейцарии в Москве
10 июня 2024, 18:58, ИА Амител
Организаторы мирного саммита по Украине в Бюргенштоке поддерживали связь по дипломатическим каналам с Россией, не приглашенной на это мероприятие. Как сообщает телеканал "360", об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
По словам Кассиса, регулярные контакты шли через посла Швейцарии в Москве. Информация о ходе процесса также передавалась прозрачным образом.
Он признал, что без участия РФ разрешить конфликт дипломатическим путем не выйдет. По мнению главы МИД, вопрос лишь в том, когда именно ее решат подключить к диалогу. Сам саммит в Бюргенштоке – это первый шаг на пути мирного процесса, за которым последует второй.
19:42:38 10-06-2024
К чему такая новость, какие мирные переговоры, Они нас прям ненавидят, желчью бризжют. И ненадо писать что простой народ против, поголовно они там за, любой разумный человек хочет спокойно спать, вкусно есть и что доллары или евро в кармане вводились, так что будут за
07:43:31 11-06-2024
когда именно ее решат подключить к диалогу --- лишь бы не опоздали