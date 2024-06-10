Швейцария контактировала с Россией при подготовке мирного саммита по Украине

По словам главы швейцарского МИД Кассиса, регулярные контакты шли через посла Швейцарии в Москве

10 июня 2024, 18:58, ИА Амител

Флаг Швейцарии / Фото: unsplash.com

Организаторы мирного саммита по Украине в Бюргенштоке поддерживали связь по дипломатическим каналам с Россией, не приглашенной на это мероприятие. Как сообщает телеканал "360", об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

По словам Кассиса, регулярные контакты шли через посла Швейцарии в Москве. Информация о ходе процесса также передавалась прозрачным образом.

Он признал, что без участия РФ разрешить конфликт дипломатическим путем не выйдет. По мнению главы МИД, вопрос лишь в том, когда именно ее решат подключить к диалогу. Сам саммит в Бюргенштоке – это первый шаг на пути мирного процесса, за которым последует второй.