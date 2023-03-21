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Си Цзиньпин и Михаил Мишустин встретятся 21 марта

Государственный визит китайского лидера в РФ продлится до 22-го числа

21 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 марта проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. В тот день он провёл неформальную встречу с Владимиром Путиным, в ходе которой политики беседовали 4,5 часа. 

Путин тогда заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии, а Си Цзиньпин сказал, что РФ и Китай являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

Визит китайского лидера в Россию продлится до среды, 22 марта.

Комментарии 5

  • Хорошая новость
    21 марта, Гость   Ответить
  • Обсуждают послевоенное устройство мира.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Путин тогда заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии,================== Почему Россия топчется на месте?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Почему Россия топчется на месте? ----- Потому что Китаю США помогли. Чтобы Россию поддушить. А Китай по ВВП США догнал и стал конкурентом. Не ожидали они от коммунистической партии Китая такой гадости
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Россия топчется на месте,потому то у нас свобода во всём и вообще свободный рынок.И не надо трогать этот рынок грязными руками.А то он (рынок)запачкается...
    21 марта, Гость   Ответить
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