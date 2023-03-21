Си Цзиньпин и Михаил Мишустин встретятся 21 марта
Государственный визит китайского лидера в РФ продлится до 22-го числа
21 марта 2023, 07:30, ИА Амител
Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 марта проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.
Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. В тот день он провёл неформальную встречу с Владимиром Путиным, в ходе которой политики беседовали 4,5 часа.
Путин тогда заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии, а Си Цзиньпин сказал, что РФ и Китай являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.
Визит китайского лидера в Россию продлится до среды, 22 марта.
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