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Си Цзиньпин впервые в истории Китая в третий раз возглавил страну

Китайский лидер стал председателем КНР в марте 2013 года

10 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Си Цзиньпин / Фото: eunews.it
Си Цзиньпин / Фото: eunews.it

Председателя КНР Си Цзиньпина единогласно переизбрали на должность главы государства на третий пятилетний срок, сообщает РИА Новости.

Выборы путём тайного голосования состоялись в пятницу утром, 10 марта, на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В голосовании приняли участие 2952 депутата.

Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая, на которого возложено единое командование всеми вооружёнными силами страны.

Напомним, Си Цзиньпин стал председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй срок.

Комментарии 12

  • Местный Путин Началось
    10 марта, Гость   Ответить
  • Несменяемая власть ведет к упадку и потресению.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Обнуль Си
    10 марта, Гость   Ответить
  • > Несменяемая власть ведет к упадку и потресению Сменяемость/несменяемость власти вообще ни о чём не говорит. На Украине за 30 лет президентов было в два раза больше, чем у нас - результат мы все видим. В африканских странах власть меняется чуть ли не каждый день - тоже как-то благоденствия там не наблюдается. В США власть не меняется столетиями (битва республиканцы/демократы - всего лишь ширма) - и как-то вдруг получилась сверхдержава. Успех страны может заключаться в чём угодно, но не в смене руководящего составе с частотой смены перчаток.
    10 марта, Гость   Ответить
  • В Саудовской Аравии король вообще не выбирается, а по данным МВФ по уровню доходов на душу населения средний саудит богаче среднего американца. Наверное умный король
    10 марта, Гость   Ответить
  • Поздравляем Си
    10 марта, Гость   Ответить
  • На Украине за 30 лет---- Вы просыпаетесь и засыпаете с мыслями о Украине, выздоравливайте.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Поздравляю Дядюшку Си и весь народ Китая)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Роль лидера в истории никто не отменял, так что всё от человека зависит. Согласен что неважно даже монархия или республика. А на этапе который мы сейчас проходим, считай 3-я мировая, лидер страны должен быть реально и кремень и талант, а таких единицы.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Несменяемая власть ведет к упадку и потресению" Гость, интересно, а когда Джобс рулил Эппл, ты то же самое писал или еще в памперсы гадил?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Джобс сам поднял компанию из гаража с нуля, а не поставлен 31 декабря на все готовое
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вы просыпаетесь и засыпаете с мыслями о Украине, выздоравливайте // Я всего лишь привёл наглядный и актуальный пример, понятный всем. Это у вас какие-то больные домыслы, сходите к психиатру, вам точно нужно
    10 марта, Гость   Ответить
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