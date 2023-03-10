Си Цзиньпин впервые в истории Китая в третий раз возглавил страну

Китайский лидер стал председателем КНР в марте 2013 года

10 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Си Цзиньпин / Фото: eunews.it

Председателя КНР Си Цзиньпина единогласно переизбрали на должность главы государства на третий пятилетний срок, сообщает РИА Новости.

Выборы путём тайного голосования состоялись в пятницу утром, 10 марта, на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В голосовании приняли участие 2952 депутата.

Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая, на которого возложено единое командование всеми вооружёнными силами страны.

Напомним, Си Цзиньпин стал председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй срок.