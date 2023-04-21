"Сибирь-Полиметаллы" купило для сотрудников автобус для улучшения условий труда

В транспорте есть ТВ-мониторы, кнопки аварийной безопасности для предупреждения водителя о неполадках и современный отопитель

21 апреля 2023, 11:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL57Dji4

Автобус / Фото: "Сибирь Полиметаллы"

Акционерное общество "Сибирь-Полиметаллы" приобрело новый комфортабельный автобус для доставки сотрудников из сёл к рабочим местам и обратно.

В сутки он проезжает более 200 км. Транспорт купили в рамках программы по улучшению условий труда работников предприятия. Вместимость салона – 55 посадочных мест.

В отличие от предыдущего автобуса, новый имеет две двери, оснащённые аварийными кнопками, двойные тонированные стеклопакеты для защиты от прямых солнечных лучей, мягкие сиденья, оборудованные ремнями безопасности. В холодное время года автономный отопитель равномерно распределяет тепло по всему салону, а летом воздух в нём будет охлаждать кондиционер с функцией поддержания заданной температуры воздуха.

А ещё в автобусе установлено два ТВ-монитора и система аварийной сигнализации для предупреждения водителя о неполадках.

"Наши производственные площадки располагаются за пределами городских поселений, поэтому одна из основных задач предприятия – организовать комфортную и безопасную доставку сотрудников к рабочим местам и домой. Сейчас в нашем автопарке 10 автобусов, которые перевозят более 1,5 тыс. людей. Старые машины изнашиваются, и мы планомерно ведём работу по обновлению всего автопарка предприятия. В прошлом году мы уже запустили в эксплуатацию два новых автобуса", – рассказал директор по производству АО "Сибирь-Полиметаллы" Иван Дроздов.

Предприятие в мае планирует выпустить на маршрут ещё один автобус повышенной комфортности, но чуть меньшей вместимостью – на 35 мест.

АО "Сибирь Полиметаллы"

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