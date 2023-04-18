"Сибирь-Полиметаллы" тестирует новый сорбент для очистных сооружений

Современный фильтрующий материал позволит минимизировать негативное влияние сточных вод на окружающую среду

18 апреля 2023, 17:29, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKxb9Z5G

Установка для фильтрации / Фото: Сибирь-полиметаллы"

На площадке локальных очистных сооружений Корбалихинского рудника смонтировали специальную установку, которая включает в себя два способа фильтрации разными видами сорбентов. Такую работу "Сибирь-полиметаллы" проводит для улучшения функционирования очистных сооружений, которые фильтруют сточные воды из шахты от вредных примесей.

Специалисты проводят опытно-промышленные испытания для определения преимуществ современного сорбционно-фильтрующего материала перед уже используемым сорбентом.

С помощью двух насосов мощностью 2 куб. м в час сточные воды из накопительного резервуара параллельно поступают в очистную установку и проходят фильтрацию через испытуемые материалы.

Первый сорбент – "ГЛИНТ" – уже используют в работе рудника. У него высокие показатели очистки от взвешенных веществ, ионов тяжёлых металлов, снижения мутности и цветности.

Второй сорбционно-фильтрующий материал – "АТМ" – используют в тестовом режиме. Согласно заявленным характеристикам он должен обеспечить высокую степень очистки сточных вод ниже рыбохозяйственных ПДК.

Для изучения эффективности каждого из сорбентов ежедневно проводят лабораторные исследования воды, до и после фильтрации, через тестовую очистную установку. Сотрудники лаборатории определяют уровень содержания взвешенных частиц, тяжёлых металлов, сульфатов и нефтепродуктов.

Лабораторное исследование воды / Фото: "Сибирь-полиметаллы"

После завершения испытаний подготовят итоговый отчёт, включающий сравнительный анализ материалов. Наиболее эффективный из них полноценно внедрят в работу очистных сооружений рудника.

"Наша общая задача – исключить или минимизировать любое влияние на окружающую среду. Мы стремимся не только поддерживать высокий уровень очистки сточных вод, но и ищем новые возможности усовершенствования этого процесса. В ближайшее время опытно-промышленные испытания с новыми фильтрационными материалами будут завершены, и мы будем готовы внедрить в работу очистных сооружений современный сорбент, который предварительно показал свою эффективность", – говорит начальник отдела экологической безопасности АО "Сибирь-Полиметаллы" Любовь Колотилина.

АО "Сибирь-Полиметаллы"

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