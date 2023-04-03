"Сибирь-Полиметаллы" помогло Таловской школе

Компания взяла на себя разгрузку стройматериалов

03 апреля 2023, 13:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqXiczQw

Разгрузка стройматериалов для школы / Фото: "Сибирь-Полиметаллы"

С марта 2023 года в средней школе села Таловка Змеиногорского района начался капитальный ремонт. Сейчас идёт активная доставка строительных материалов для капремонта. Разгрузку крупногабаритных стройматериалов взяло на себя АО "Сибирь-Полиметаллы". Для этого предприятие выделило в помощь сельсовету манипуляционный кран.

Во время капремонта в школе заменят коммуникации, систему отопления и вентиляции, электроосвещение, проведут отделочные работы и косметический ремонт помещений, а также облицовку фасада.

"Школа для сельсовета является одним из важнейших объектов инфраструктуры. Поэтому в 2022 году, совместно с комитетом по образованию района и руководством школы, бросили все силы, чтобы получить федеральное и региональное бюджетирование и провести капитальный ремонт здания, чтобы создать комфортные условия для получения качественного образования нашими детьми. В прошлом году провели капремонт крыши школы, в этом приступили к реконструкции всего здания. К сожалению, бюджетные средства покрывают не все расходы. Необходимо организовать разгрузку крупногабаритных стройматериалов. И за этой помощью обратились к руководству "Сибирь-Полиметаллы", которое всегда откликается на наши просьбы", – рассказал глава Таловского сельского совета Андрей Павлюкевич.

Сейчас в Таловской школе учатся 90 детей. На время ремонта школьники были переведены в школу близлежащего села Никольское. Для этого организовали ежедневный трансфер, который доставит учеников из Таловки в школу и обратно.

"Сибирь-Полиметаллы" – социально ответственная компания, которая ведёт активный и плодотворный диалог с администрациями муниципальных образований, расположенных в зоне присутствия предприятия. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с руководством Таловского сельского совета и оказываем различного рода поддержку. Мы также не могли оставить без внимания капитальный ремонт школы, которая является ключевым объектом населённого пункта. Очень рады, что руководство сельсовета решило этот остро стоящий вопрос с ремонтом здания образовательного учреждения. А мы со своей стороны будем поддерживать администрацию сельсовета и оказывать посильную помощь", – пояснил директор по производству АО "Сибирь-Полиметаллы" Иван Дроздов.

По условиям контракта капремонт школы должен быть завершён до 25 августа. За шесть месяцев подрядчику предстоит выполнить все запланированные работы, а руководству школы – подготовить объект к новому учебному году и вновь открыть свои двери для учеников.

АО "Сибирь-Полиметаллы"

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