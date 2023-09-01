"Сибирь-Полиметаллы" презентовало новую технологию переработки руды
Полиметаллическую руду перерабатывают на Рубцовской обогатительной фабрике
01 сентября 2023, 14:05, ИА Амител erid: LjN8KXChA
31 августа 2023 года акционерное общество "Сибирь-Полиметаллы" посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона познакомился с новой уникальной технологией переработки полиметаллической руды Корбалихинского месторождения, которую внедрили на Рубцовской обогатительной фабрике после реконструкции.
"Бывая в городах и районах Алтайского края, я всегда большое внимание уделяю развитию социальной сферы, строительству и ремонту новых социально значимых объектов, а также развитию инфраструктуры, вопросам благоустройства. Но при этом всегда посещаю такие значимые предприятия, как «Сибирь-Полиметаллы»", - отметил Томенко.
По словам главы региона, именно промышленность остается большой и важной частью нашей экономики. Очень большую часть налоговых поступлений в бюджет приносят именно промышленные предприятия, а на эти деньги регион потом строит дороги, больницы, школы, садики, поддерживает всю социальную сферу.
"Для нас важно, чтобы предприятия работали постоянно, наращивали объемы, получали все необходимые меры поддержи от правительства края. «Сибирь-Полиметаллы» – одно из крупнейших наших предприятий. Здесь трудится почти 2000 человек. Причем, это жители нескольких районов и городов Алтайского края. То есть от успешной работы зависит благополучие многих наших жителей и семей", – подчеркнул глава региона.
Для реализации проекта по внедрению новой технологии переработки полиметаллической руды Корбалихинского месторождения построили четыре новых корпуса Рубцовской обогатительной фабрики, теплоэнергетический комплекс, реконструировали одно существующее здание. Теперь в обогатительном комплексе есть бункер приема и подачи руды, главный корпус, корпус сгущения и реагентного отделения. Также там модернизировали корпус фильтрации, где установили два новых пресс-фильтра большего объема, которые позволяют увеличить производительность.
"Уникальность новой технологии переработки в том, что она была разработана специально для полиметаллической руды Корбалихинского месторождения, которая относится к труднообогатимым рудам. Перед нами стояла задача разработать проект с нестандартными техническими решениями и индивидуальной схемой операций обогащения. Такой подход обусловлен сложным многокомпонентным составом руды Корбалихинского месторождения с большим количеством прорастаний и мелких вкраплений самых различных минералов", - рассказал генеральный директор АО "Сибирь-Полиметаллы" Вадим Рязанцев. АО "Сибирь-Полиметаллы"Реклама
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