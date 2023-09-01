"Сибирь-Полиметаллы" презентовало новую технологию переработки руды

Полиметаллическую руду перерабатывают на Рубцовской обогатительной фабрике

01 сентября 2023, 14:05, ИА Амител erid: LjN8KXChA

АО "Сибирь-Полиметаллы" / Фото: пресс-служба компании

31 августа 2023 года акционерное общество "Сибирь-Полиметаллы" посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона познакомился с новой уникальной технологией переработки полиметаллической руды Корбалихинского месторождения, которую внедрили на Рубцовской обогатительной фабрике после реконструкции.

"Бывая в городах и районах Алтайского края, я всегда большое внимание уделяю развитию социальной сферы, строительству и ремонту новых социально значимых объектов, а также развитию инфраструктуры, вопросам благоустройства. Но при этом всегда посещаю такие значимые предприятия, как «Сибирь-Полиметаллы»", - отметил Томенко.

По словам главы региона, именно промышленность остается большой и важной частью нашей экономики. Очень большую часть налоговых поступлений в бюджет приносят именно промышленные предприятия, а на эти деньги регион потом строит дороги, больницы, школы, садики, поддерживает всю социальную сферу.

АО "Сибирь-Полиметаллы" / Фото: пресс-служба компании

"Для нас важно, чтобы предприятия работали постоянно, наращивали объемы, получали все необходимые меры поддержи от правительства края. «Сибирь-Полиметаллы» – одно из крупнейших наших предприятий. Здесь трудится почти 2000 человек. Причем, это жители нескольких районов и городов Алтайского края. То есть от успешной работы зависит благополучие многих наших жителей и семей", – подчеркнул глава региона.

Для реализации проекта по внедрению новой технологии переработки полиметаллической руды Корбалихинского месторождения построили четыре новых корпуса Рубцовской обогатительной фабрики, теплоэнергетический комплекс, реконструировали одно существующее здание. Теперь в обогатительном комплексе есть бункер приема и подачи руды, главный корпус, корпус сгущения и реагентного отделения. Также там модернизировали корпус фильтрации, где установили два новых пресс-фильтра большего объема, которые позволяют увеличить производительность.

"Уникальность новой технологии переработки в том, что она была разработана специально для полиметаллической руды Корбалихинского месторождения, которая относится к труднообогатимым рудам. Перед нами стояла задача разработать проект с нестандартными техническими решениями и индивидуальной схемой операций обогащения. Такой подход обусловлен сложным многокомпонентным составом руды Корбалихинского месторождения с большим количеством прорастаний и мелких вкраплений самых различных минералов", - рассказал генеральный директор АО "Сибирь-Полиметаллы" Вадим Рязанцев. АО "Сибирь-Полиметаллы"

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