Сибирские учёные нашли на Алтае то, что поможет в борьбе с глобальным потеплением
Исследователи намерены просить государство взять под особую охрану "запасные лёгкие планеты"
22 апреля 2023, 07:45, ИА Амител
Томские учёные выяснили, что болота, которых много на Алтае, помогут в борьбе с парниковым эффектом, сообщает РЕН ТВ.
"Болота – это такие уникальные глобальные охладители климата, поэтому парниковый эффект они уменьшают. Занимают они всего 3% площади на поверхности суши земного шара, но углерода, который они в себе накапливают, – около 30%", – отметила Ирина Волкова, доцент кафедры ботаники Биологического института Томского государственного университета (ТГУ).
Как уточняется, именно болота, в отличие от деревьев, способны удерживать углеродные выбросы тысячелетиями.
Именно болота, а вовсе не леса, как считалось раньше, – ключевой уловитель парниковых газов.
На территории России 35 водно-болотных угодий общей площадью 11 млн гектаров. Наиболее крупные расположены в Республике Коми, в Ленинградской области и в Сибири, в частности, в Республике Алтай.
Учёные уверены, что классические болота приносят пользу, поэтому они намерены просить государство взять под особую охрану "запасные лёгкие планеты".
08:16:12 22-04-2023
Т.е Васюганские болота по площади уступают Горно-алтайским? Или так написали,чтобы подсластить?
10:14:55 23-04-2023
Нафига нам бороться с потеплением? Судя по весне, с похолоданием бороться пора...