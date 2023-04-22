Сибирские учёные нашли на Алтае то, что поможет в борьбе с глобальным потеплением

Исследователи намерены просить государство взять под особую охрану "запасные лёгкие планеты"

22 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Томские учёные выяснили, что болота, которых много на Алтае, помогут в борьбе с парниковым эффектом, сообщает РЕН ТВ.

"Болота – это такие уникальные глобальные охладители климата, поэтому парниковый эффект они уменьшают. Занимают они всего 3% площади на поверхности суши земного шара, но углерода, который они в себе накапливают, – около 30%", – отметила Ирина Волкова, доцент кафедры ботаники Биологического института Томского государственного университета (ТГУ).

Как уточняется, именно болота, в отличие от деревьев, способны удерживать углеродные выбросы тысячелетиями.

Именно болота, а вовсе не леса, как считалось раньше, – ключевой уловитель парниковых газов.

На территории России 35 водно-болотных угодий общей площадью 11 млн гектаров. Наиболее крупные расположены в Республике Коми, в Ленинградской области и в Сибири, в частности, в Республике Алтай.

Учёные уверены, что классические болота приносят пользу, поэтому они намерены просить государство взять под особую охрану "запасные лёгкие планеты".