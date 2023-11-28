Сибирские ученые вырастили для еды золотистых жуков с крупными личинками
Биологи уже отправили заявку на патент
28 ноября 2023, 16:42, ИА Амител
Биологи Томского государственного университета создали технологию лабораторного выращивания жука-бронзовки золотистой, личинки которой обладают большой биомассой и большим количеством белка, что выгодно для использования в пищевых добавках, сообщает ТГУ.
Ученые разработали технологию выращивания бронзовки, при которой в несколько раз увеличивается способность к размножению и скорость развития жука.
"Уникальность этого вида в том, что при выращивании, в отличие от многих других представителей данной группы, питанием являются не пищевые растительные отходы, а отходы целлюлозной промышленности, в том числе опилки", – подчеркнули в вузе.
В университете отметили, что еда и пищевые добавки из беспозвоночных животных популярны не только в Азии, но и во многих европейских странах, где есть масштабные фермы.
Более популярной такая еда становится и в России. Например, на Международном форуме Innofood 2023 посетителей угощали снеками из сверчков.
16:46:13 28-11-2023
)))))))))) Ну вот, это вместо говядины, свинины и курятины))))))) Жесть!!!!!!!!!
16:52:56 28-11-2023
В связи с тенденцией роста цен на яйца,мясо и т.д. возможно это будет актульно для приема пищи в виде червей. А на самом деле мы с вами знаем и видим какие колбасы и сыры и т.п. нам продают - это стыдно господа реально стыдно в то время как наши корабли и спутники "бороздят" просторы космоса и океанов.
17:50:34 28-11-2023
мне кажется в "колбасе" и особенно "сосисках" давно такой белок используется.
17:54:00 28-11-2023
Да скорее всего домашним животным на корм такое подойдет. Кошкам, собакам и т.д.
18:38:44 28-11-2023
Ну вот и россияне докатились до умопомрачения. А то все хаим руководство запада. И это при том, что выращиваем все, что растет в огромных количествах и злаки и животинку...
19:38:13 28-11-2023
Вырастили? Молодцы! Жрите их сами...
01:46:53 29-11-2023
Какие мрази тратят миллионы на то чтобы заменить нормальную человеческую пищу на пищу животных???????
09:13:07 29-11-2023
Гость (01:46:53 29-11-2023) Какие мрази тратят миллионы на то чтобы заменить нормальную ... Именно те, для кого народонаселение земли есть стадо баранов и эти чабаны соответственно не люди, которые готовят нам удивительное будущее электронного концлагеря.
08:25:56 29-11-2023
А что если попробовать ученым вывести мини коров, мини свиней, без костей.
11:32:42 29-11-2023
Они ,эти учёные ,лучше бы занимались улучшением и созданием новых пород с/х животных,создавали бы свои перспективные сорта картофеля ,капусты и разных других овощей и культур для потребления человека.А не занимались этой дурью и не тратили на ветер народные деньги.Разве у нас нет потребности в своих породах животных,семян с/х культур,овощей,фруктов на фоне принятых санкций?Или у нас с этим всё прекрасно и удивительно?
13:51:01 29-11-2023
Изобрели корм для двуного скота? Жрите эту парашу сами и кормите этими добавками своих детей, чтобы от таких, как эти ученые и следа не осталось!