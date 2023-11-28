Сибирские ученые вырастили для еды золотистых жуков с крупными личинками

Биологи уже отправили заявку на патент

28 ноября 2023, 16:42, ИА Амител

Личинка жука-бронзовки / Фото: tsu.ru

Биологи Томского государственного университета создали технологию лабораторного выращивания жука-бронзовки золотистой, личинки которой обладают большой биомассой и большим количеством белка, что выгодно для использования в пищевых добавках, сообщает ТГУ.

Ученые разработали технологию выращивания бронзовки, при которой в несколько раз увеличивается способность к размножению и скорость развития жука.

"Уникальность этого вида в том, что при выращивании, в отличие от многих других представителей данной группы, питанием являются не пищевые растительные отходы, а отходы целлюлозной промышленности, в том числе опилки", – подчеркнули в вузе.

В университете отметили, что еда и пищевые добавки из беспозвоночных животных популярны не только в Азии, но и во многих европейских странах, где есть масштабные фермы.

Более популярной такая еда становится и в России. Например, на Международном форуме Innofood 2023 посетителей угощали снеками из сверчков.