Сибирский боец получил серьезную травму на турнире по MMA
Соперник продолжил добивать спортсмена даже после его падения
12 августа 2023, 16:15, ИА Амител
Кадр из видео
Боец из Сибири Григорий Пономарев получил серьезную травму на турнире ACA161. Поединок состоялся прошедшей ночью.
Во время поединка нога Пономарева очень сильно выгнулась, боец упал и больше не смог подняться. Его соперник Мухумат Вахаев даже после падения оппонента продолжил добивать его.
После боя Вахаев признался, что не заметил травму Пономарева и принес сибиряку извинения.
16:32:51 12-08-2023
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