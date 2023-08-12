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Сибирский боец получил серьезную травму на турнире по MMA

Соперник продолжил добивать спортсмена даже после его падения

12 августа 2023, 16:15, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Боец из Сибири Григорий Пономарев получил серьезную травму на турнире ACA161. Поединок состоялся прошедшей ночью.

Во время поединка нога Пономарева очень сильно выгнулась, боец упал и больше не смог подняться. Его соперник Мухумат Вахаев даже после падения оппонента продолжил добивать его.

После боя Вахаев признался, что не заметил травму Пономарева и принес сибиряку извинения.

Спорт

Комментарии 1

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Гость

16:32:51 12-08-2023

Все вопросы к судейству и подготовке сибирского спортсмена...

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