Сибирский боец получил серьезную травму на турнире по MMA

Соперник продолжил добивать спортсмена даже после его падения

12 августа 2023, 16:15, ИА Амител

Кадр из видео

Боец из Сибири Григорий Пономарев получил серьезную травму на турнире ACA161. Поединок состоялся прошедшей ночью.

Во время поединка нога Пономарева очень сильно выгнулась, боец упал и больше не смог подняться. Его соперник Мухумат Вахаев даже после падения оппонента продолжил добивать его.

После боя Вахаев признался, что не заметил травму Пономарева и принес сибиряку извинения.