НОВОСТИОбщество

Сибирский мэр пообещал бутылку кефира первому посетителю нового вытрезвителя

Чтобы, как говорится, поддержать его здоровье

02 февраля 2024, 10:32, ИА Амител

В Красноярском крае глава Ачинска Игорь Титенков пообещал бесплатную бутылку кефира тому, кто первый попадет в вытрезвитель, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Вытрезвитель, в котором будет восемь кроватей для мужчин и две – для женщин, откроется в ближайшие дни в здании бывшей гостиницы. Власти надеются, что сам факт появления такого заведения окажет на жителей отрезвляющий эффект.

"Ну если кто первый появится, давайте бутылку кефира ему вручим, чтобы, как говорится, поддержать его здоровье", – отметил Титенков.

Ранее в Алтайском крае предложили открыть "добрые вытрезвители".

Пустые бутылки. Алкоголь / Фото: zirconicusso / Freepik

"В "вытрезвяки" потащут всех". Депутаты поспорили, делать ли частные вытрезвители

Некоторые народные избранники опасаются, что такой бизнес будет не совсем "трезвым"
НОВОСТИОбщество
чиновники Красноярский край алкоголь

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:33:14 02-02-2024

Не смешные шутки унылого школьника

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:34 02-02-2024

Однажды я купил однопроцентный кефир и поставил его на зарядку.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:29 02-02-2024

А к чему ? Мотивация? Странная "акция", как минимум!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эрг Ноор

15:00:04 02-02-2024

Бутылку пива надо чтобы поддержать здоровье).А это что за шутки

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:44 02-02-2024

Дыра ваш Ачинск, теперь с вытрезвителем и кефиром

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров