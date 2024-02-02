Сибирский мэр пообещал бутылку кефира первому посетителю нового вытрезвителя

Чтобы, как говорится, поддержать его здоровье

02 февраля 2024, 10:32, ИА Амител

В Красноярском крае глава Ачинска Игорь Титенков пообещал бесплатную бутылку кефира тому, кто первый попадет в вытрезвитель, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Вытрезвитель, в котором будет восемь кроватей для мужчин и две – для женщин, откроется в ближайшие дни в здании бывшей гостиницы. Власти надеются, что сам факт появления такого заведения окажет на жителей отрезвляющий эффект.

"Ну если кто первый появится, давайте бутылку кефира ему вручим, чтобы, как говорится, поддержать его здоровье", – отметил Титенков.

Ранее в Алтайском крае предложили открыть "добрые вытрезвители".