Сибирский школьник нашёл набитый деньгами кошелёк, который никто не терял

По словам мальчика, его родные отнесли находку в полицию, но вот правоохранители это отрицают

13 апреля 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирской области девятиклассник рассказал в соцсетях, что шёл с уроков и под лавочкой заметил кошелек, в котором было 100 тысяч рублей, пишет "КП-Новосибирск".

"Чёрный, кожаный, с брелоком. Внутрь посмотрел не сразу: отошёл немного, открыл - а там просто 100 тысяч лежит. В пятитысячных и двухтысячных купюрах. Я хотел сначала себе взять, но потом подумал, что за эти деньги кто-то же работал. Родители сказали, что лучше вернуть кошелек хозяину. Родители сказали, что лучше вернуть кошелек хозяину. Мы отнесли его в полицию, там сказали, что найдут владельца", - рассказал изданию школьник.

Историю о честном мальчике подхватили местные СМИ. Впрочем, как отмечается, есть поводы для сомнений.

Школьник прислал фотографию найденного кошелька с деньгами, однако снимок оказался чужим - его можно найти в интернете по запросу "кошелёк с деньгами - фото для пранка".

В полиции сообщили, что им никто не приносил такую находку. Причём об этом заявили и в региональном МВД, и в управлении на транспорте МВД РФ по СФО. Теперь школьник не берёт трубку и перестал отвечать на вопросы.