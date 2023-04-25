Сибирский школьник пришёл в опеку и попросил отправить его в детдом

Парню надоело, что мама постоянно заставляет его учиться и убираться

25 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

14-летний школьник в Лесосибирске пришёл в опеку и попросил лишить мать родительских прав. Об этом сообщает Kras Mash.

По словам подростка, мать постоянно унижает его и оскорбляет, так что он готов отправиться в детдом. Примечательно, что два месяца назад он там был и попросился домой спустя 12 дней. Сотрудники соцслужбы пошли навстречу мальчику, подали иск, но его не поддержали.

При этом мать ребёнка характеризуют положительно, женщина просто недовольна тем, что ребёнок плохо учится и не помогает ей по дому.