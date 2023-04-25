Сибирский школьник пришёл в опеку и попросил отправить его в детдом
Парню надоело, что мама постоянно заставляет его учиться и убираться
25 апреля 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
14-летний школьник в Лесосибирске пришёл в опеку и попросил лишить мать родительских прав. Об этом сообщает Kras Mash.
По словам подростка, мать постоянно унижает его и оскорбляет, так что он готов отправиться в детдом. Примечательно, что два месяца назад он там был и попросился домой спустя 12 дней. Сотрудники соцслужбы пошли навстречу мальчику, подали иск, но его не поддержали.
При этом мать ребёнка характеризуют положительно, женщина просто недовольна тем, что ребёнок плохо учится и не помогает ей по дому.
12:03:23 25-04-2023
мальчика не в детдом надо, а психушку
12:26:56 25-04-2023
что ребёнок плохо учится и не помогает ей по дому - оставить в дет. доме навсегда
12:32:22 25-04-2023
Гость (12:26:56 25-04-2023) что ребёнок плохо учится и не помогает ей по дому - оставить... навсегда не получится, в 18 лет выпнут утырка
12:46:21 25-04-2023
18 лет выпнут утырка- а он так и не научился ничему. так ему и надо
14:23:10 25-04-2023
Они с мамой хотели получить квартиру от государства. Справедливо оценив доходы, поняли, что квартиру сыну не купить никогда. А государство выдаёт квартиры сиротам бесплатно, хотя и с задержкой. Вот до чего доводит людей жизнь при таких ценах на квартиры. Жаль и маму, и мальчика.
14:24:57 25-04-2023
Гость (14:23:10 25-04-2023) Они с мамой хотели получить квартиру от государства. Справе... сами себе противоречите. пацан не сирота. ему в любом случае по выходу ничего не светило бы
14:29:19 25-04-2023
Гость (14:24:57 25-04-2023) Гость (14:23:10 25-04-2023) Они с мамой хотели получит... в детских домах находятся не только сироты, но и те, у кого есть родители. А квартиры детдомовским давать обязаны. Тут многим статью вкатить можно. Люди в отчаянии.
15:00:54 25-04-2023
Гость (14:29:19 25-04-2023) в детских домах находятся не только сироты, но и те, у кого... Не всем детдомовским. Если есть родители, которые не лишены род.прав, то квартира от государства ему не положена.
14:59:57 25-04-2023
Гость (14:23:10 25-04-2023) Они с мамой хотели получить квартиру от государства. Справе... Сиротам. А мальчик НЕ сирота. И мать его НЕ лишена родительских прав. Так что ему квартира от государства не положена, даже если он будет жить в дет.доме.