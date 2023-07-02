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Сибирский участковый крышевал магазин, незаконно торгующий алкоголем

Владелец точки перечислял полицейскому денежное вознаграждение

02 июля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Красноярске сотрудник полиции крышевал магазин, нелегально торгующий алкоголем. Об этом сообщает Shot.

Майор полиции, работавший в органах с 2011 года, закрывал глаза на работу точки, круглосуточно торгующей контрафактом. 

За это владелец магазина перечислял ему денежное вознаграждение. Всего накапало около 110 тысяч рублей. 

Сейчас полицейского отстранили от работы и задержали. Детали его преступной схемы устанавливаются.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:58:15 02-07-2023

Сколько волка не корми, всеравно у слона балтышок толще...

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вася Своровал гражданин 5 лет

21:14:56 02-07-2023

Своровал гражданин 5 лет своровал мент или чиновник 10. Дисконт подрыв доверия влати. Слобо закон принять. Слабо конечно ибо законы принимают в...

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Гость

08:05:08 03-07-2023

Беда нынче с майорами полицейскими. Может их слишком много?

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