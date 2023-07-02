Сибирский участковый крышевал магазин, незаконно торгующий алкоголем

Владелец точки перечислял полицейскому денежное вознаграждение

02 июля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Красноярске сотрудник полиции крышевал магазин, нелегально торгующий алкоголем. Об этом сообщает Shot.

Майор полиции, работавший в органах с 2011 года, закрывал глаза на работу точки, круглосуточно торгующей контрафактом.

За это владелец магазина перечислял ему денежное вознаграждение. Всего накапало около 110 тысяч рублей.

Сейчас полицейского отстранили от работы и задержали. Детали его преступной схемы устанавливаются.