Сибирскую школьницу насмерть загрызли свиньи

Девушку обнаружили мертвой в загоне около полуночи

25 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Свиньи / Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае свиньи насмерть загрызли 17-летнюю девушку. Об этом сообщает региональный Следком.

23 ноября сельчанка пошла в хлев кормить скот, пока ее родители находились в Красноярске. Около полуночи приятель нашел школьницу мертвой в загоне.

"Тело 17-летней девушки обнаружено с множественными следами укусов животных, предположительно – свиней, в области головы и различных частей тела", – сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" , а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.