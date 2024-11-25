Сибирскую школьницу насмерть загрызли свиньи
Девушку обнаружили мертвой в загоне около полуночи
25 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
Свиньи / Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае свиньи насмерть загрызли 17-летнюю девушку. Об этом сообщает региональный Следком.
23 ноября сельчанка пошла в хлев кормить скот, пока ее родители находились в Красноярске. Около полуночи приятель нашел школьницу мертвой в загоне.
"Тело 17-летней девушки обнаружено с множественными следами укусов животных, предположительно – свиней, в области головы и различных частей тела", – сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" , а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.
16:03:31 25-11-2024
ага.. решили на свиней свалить.. копайте лучше
16:37:39 25-11-2024
Они свинят неделю (как минимум) не кормили, а потом девчонка в 17 лет к ним в загон сама упала и потеряла сознание? И не чувствовала как ее грызут? Такую лабуду даже на России-2 для сюжета на сериал не возьмут...
21:26:16 25-11-2024
Гость (16:37:39 25-11-2024) Они свинят неделю (как минимум) не кормили, а потом девчонка... ты походу свиней и не видел. это рожа ростом с хороший обеденный стол!!
21:42:44 25-11-2024
Гость (21:26:16 25-11-2024) ты походу свиней и не видел. это рожа ростом с хороший обеде... Не хочу тебя расстраивать, но не только видел, но и кормил и омно за ними убирал и колоть помогал и палить и разделывать. Это раз. Теперь два и два с половиной. Какого "роста" обеденный стол у тебя в квартире/комнате общаги? Хороший ли он (стол) или так себе?
17:10:58 25-11-2024
Ну свиньи могут, конечно, ребенка загрызть запросто, да. Но не 17-летнюю же наглухо.
17:29:06 25-11-2024
Гость (17:10:58 25-11-2024) Ну свиньи могут, конечно, ребенка загрызть запросто, да. Но ... Таки собачки значительно меньше и легче поросят и то как то загрызть человека умудряются,да еще на улице
17:37:34 25-11-2024
"причинение смерти по неосторожности"...неосторожности чьей, свиней?
21:27:00 25-11-2024
Юс (17:37:34 25-11-2024) "причинение смерти по неосторожности"...неосторожности чьей,... человеческой от родителей. их обязанность
18:35:53 25-11-2024
Приятеля на причастность проверить надо: непонятно, почему в полночь пошел подругу искать. Возможно все проще - сам свиньям и подложил, чтобы его ДНК на девушке не нашли.
19:36:19 25-11-2024
Но не 17-летнюю же наглухо.---- может если только бухая наглухо была.
08:43:10 26-11-2024
Идеальное убийство?
09:24:12 26-11-2024
Дело темное.
13:14:39 26-11-2024
Если бы голодные были то сьели и костией не оставили...