В Ленобласти кот убил хозяина, поцарапав ему ногу

Предварительно установлено, что мужчина умер от обильной потери крови

24 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Фото: Marko Blažević / unsplash.com

Житель Ленинградской области погиб после того, как кот поцарапал ему ногу и повредил сосуд. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

От травмы у 55-летнего мужчины пошла кровь. Он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Однако вскоре хозяин животного потерял сознание. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

По данным собеседника, у мужчины был сахарный диабет и проблемы со свертываемостью крови. По предварительным данным, мужчина умер от обильной кровопотери. В полиции начали проверку по факту случившегося.