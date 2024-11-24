НОВОСТИПроисшествия

В Ленобласти кот убил хозяина, поцарапав ему ногу

Предварительно установлено, что мужчина умер от обильной потери крови

24 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Фото: Marko Blažević / unsplash.com
Фото: Marko Blažević / unsplash.com

Житель Ленинградской области погиб после того, как кот поцарапал ему ногу и повредил сосуд. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

От травмы у 55-летнего мужчины пошла кровь. Он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Однако вскоре хозяин животного потерял сознание. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

По данным собеседника, у мужчины был сахарный диабет и проблемы со свертываемостью крови. По предварительным данным, мужчина умер от обильной кровопотери. В полиции начали проверку по факту случившегося.

Происшествия животные

Комментарии 9

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Юс

07:46:02 24-11-2024

Сколько "светит" коту?

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Бдыщ

09:10:24 24-11-2024

Какая свирепая зверюга...

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Муся

10:07:18 24-11-2024

Юс (07:46:02 24-11-2024) Сколько "светит" коту?... 9 пожизненных =)

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Гость

10:12:58 24-11-2024

Что за лев этот тигр!

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Гость

10:15:53 24-11-2024

он умер, потому что был болен диабетом, при чем здесь кот...

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Гость

14:07:57 24-11-2024

Гость (10:15:53 24-11-2024) он умер, потому что был болен диабетом, при чем здесь кот...... мужчина умер от обильной кровопотери.

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Гость

08:32:32 25-11-2024

Гость (14:07:57 24-11-2024) мужчина умер от обильной кровопотери.... правильно, а при сахаром диабете, кровь плохо сворачивается, то есть не останавливается. Этот человек умер бы, даже если бы случайно порезал палец кухонным ножом. Единственно что, обычно такие люди у себя аптечку держат с кровоостанавливающими. И сколько времени эта скорая ехала, что человек от царапины(!) кровью истек. Это же не глубокая открытая рана была.

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Гость

10:43:45 24-11-2024

Красава котэ.

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Гость

15:10:16 24-11-2024

кота на мыло

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