Сибирскую язву нашли у четырех жителей Тувы

Все они варили и употребляли в пищу органы коня

05 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Четырем жителям Тувы поставили диагноз "сибирская язва". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального Россельхознадзора.

"На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все четверо мужчин участвовали в забое лошади, внутренние органы которой они отварили и съели.

Первый зараженный госпитализирован. Мясо лошади доставили в магазин для продажи, после появления информации о заражении его изъяли, магазин закрыли.