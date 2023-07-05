Сибирскую язву нашли у четырех жителей Тувы
Все они варили и употребляли в пищу органы коня
05 июля 2023, 17:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Четырем жителям Тувы поставили диагноз "сибирская язва". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального Россельхознадзора.
"На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все четверо мужчин участвовали в забое лошади, внутренние органы которой они отварили и съели.
Первый зараженный госпитализирован. Мясо лошади доставили в магазин для продажи, после появления информации о заражении его изъяли, магазин закрыли.
17:29:12 05-07-2023
А Шайгу бурят или тувинец ?