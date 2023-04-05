Сибирячка бросила сына, который хоронил игрушки и хотел сестру с балкона выкинуть

Женщина рассказала, что в мальчика будто дьявол вселяется

05 апреля 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Трудный ребёнок"

В Новосибирске женщина привезла семилетнего сына в инфекционную больницу, а после отказалась его забирать, пишет "КП-Новосибирск".

"Я его не буду забирать, он мне не нужен", – услышали врачи, когда дозвонились до матери мальчика.

Уполномоченный по правам ребёнка Новосибирской области подтвердила, что мальчика действительно не забрали из больницы. Сейчас его определили в центр временного содержания детей.

Издание связалось с матерью мальчика и выяснило причины такого поступка. Женщина назвала своего сына садистом.

"Он ножницами деньги разрезал, в туалете смыл. Ломал игрушки и закапывал их в землю. Ножи хватал и кричал, что убьёт всех. Когда у него эти всплески начались, я беременная была. Ночами не спала, караулила, чтобы он ничего не вытворил. Он младшую сестру чуть с балкона не скинул. Сказал: “Давай птичек посмотрим”. Второй дочке клок волос отрезал, пока та спала. Я его и к психологам водила. Но это не сработало. При них ведёт себя идеально, а дома в него будто дьявол вселяется", – рассказала сибирячка.

Она призналась, что самой противно от своего поступка, но и страшно оставаться с сыном, страшно за младших детей.

"Я думала, что мы перетерпим, справимся, но не получилось. Сама на нервах сейчас. Я его хочу домой вернуть, но и находиться с ним невозможно", – отметила женщина.

Она подчеркнула, что сына пока ещё не бросала: написала заявление в опеку, чтобы забрали на полгода. Теперь предстоит принять решение, навсегда ли отказаться от ребёнка.