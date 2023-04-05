Сибирячка бросила сына, который хоронил игрушки и хотел сестру с балкона выкинуть
Женщина рассказала, что в мальчика будто дьявол вселяется
05 апреля 2023, 14:37, ИА Амител
В Новосибирске женщина привезла семилетнего сына в инфекционную больницу, а после отказалась его забирать, пишет "КП-Новосибирск".
"Я его не буду забирать, он мне не нужен", – услышали врачи, когда дозвонились до матери мальчика.
Уполномоченный по правам ребёнка Новосибирской области подтвердила, что мальчика действительно не забрали из больницы. Сейчас его определили в центр временного содержания детей.
Издание связалось с матерью мальчика и выяснило причины такого поступка. Женщина назвала своего сына садистом.
"Он ножницами деньги разрезал, в туалете смыл. Ломал игрушки и закапывал их в землю. Ножи хватал и кричал, что убьёт всех. Когда у него эти всплески начались, я беременная была. Ночами не спала, караулила, чтобы он ничего не вытворил. Он младшую сестру чуть с балкона не скинул. Сказал: “Давай птичек посмотрим”. Второй дочке клок волос отрезал, пока та спала. Я его и к психологам водила. Но это не сработало. При них ведёт себя идеально, а дома в него будто дьявол вселяется", – рассказала сибирячка.
Она призналась, что самой противно от своего поступка, но и страшно оставаться с сыном, страшно за младших детей.
"Я думала, что мы перетерпим, справимся, но не получилось. Сама на нервах сейчас. Я его хочу домой вернуть, но и находиться с ним невозможно", – отметила женщина.
Она подчеркнула, что сына пока ещё не бросала: написала заявление в опеку, чтобы забрали на полгода. Теперь предстоит принять решение, навсегда ли отказаться от ребёнка.
14:49:23 05-04-2023
- Омен , положи нож и отойди от сестры!
14:56:29 05-04-2023
Наверное не к психологам надо водить, а к психиатрам, мама явно проблему не хотела решать, видимо настоящая причина в другом.
15:05:17 05-04-2023
так мальчугана не к психологам- шарлатанам, а к психиатрам нужно вести и лекарства принимать. у моей знакомой сын был таким "Оменом", но обратились к психиатру и жизнь наладилась. сейчас паренек вырос большим молодцом и учится в одном из крупнейших вузов страны в Мск. на химика. хотя из всех школ его исключали (государственных и частных) и переводили на домашнее обучение.
15:32:40 05-04-2023
Элен без ребят (15:05:17 05-04-2023)так мальчугана не к психологам- шарлатанам, а к психиатрам н... Теперь если детские наклонности вылезут, у него есть знания и доступ к химреактивам
15:39:24 05-04-2023
Гость (15:32:40 05-04-2023)Элен без ребят (15:05:17 05-04-2023)так мальчугана не к псих... да ничего не вылезет. он уже совсем большой и талантливый молодой ученый. а всего лишь нужно было скорректировать отклонение в детстве.
05:49:15 06-04-2023
Элен без ребят (15:05:17 05-04-2023)так мальчугана не к психологам- шарлатанам, а к психиатрам н... а у нас есть частные школы?
15:07:44 05-04-2023
Такого, конечно, и врагу не пожелаешь.
16:00:03 05-04-2023
В дурке на Силикатном прекрасно лечат - просто отбирают телефон и не дают ни ради слушать, ни телевизор смотреть. Через месяц - здоровый человек. Приятель аж два раза лечился, сильно понравилось. Причем второй раз платно.
16:20:51 05-04-2023
В новостях не написано, что у женщины трое детей, этот мальчик старший, младшей девочке всего месяц. Полгода назад папа этих детей покончил с собой. Неизвестно у кого крыша едет сильнее ?
21:49:49 05-04-2023
Гость (16:20:51 05-04-2023)В новостях не написано, что у женщины трое детей, этот мальч... вот и ответ почему мальчик такой. у него травма, связанная со смертью отца. ребенка нужно лечить.