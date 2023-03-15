Один против всех. В лицее Барнаула родители просят защитить их детей от одноклассника

Родители утверждают, что один "слишком агрессивный" подросток держит в страхе весь класс, а мама мальчика уверена, что это её сына затравили

15 марта 2023, 08:28, Ирина Киселева

Фото: кадр из фильма "Трудный ребёнок"

В одном из классов лицея № 122 города Барнаула разгорелся скандал. Родители требуют оградить их детей от одноклассника – по их словам, у мальчика происходят вспышки неконтролируемой агрессии, в результате чего несколько учеников уже попадали в больницу с серьёзными травмами. Мама мальчика утверждает, что это против её сына ополчился весь класс и идёт настоящая травля с участием взрослых. С требованием принять меры для обеспечения безопасности учащихся родители обратились к директору, в ответ же услышали, что будет расформирован весь класс (кажется, так и случится). Что происходит, выяснял amic.ru.

Новенький, которому не рады

Сложности в лицее № 122 начались ещё несколько лет назад. В одном из начальных классов учились сразу несколько гиперактивных детей. За три года в нём успело смениться три учителя. В итоге решили, что его проще расформировать, а детей "раскидать" по параллели. Одним из конфликтных детей этого класса, по рассказам родителей, был Иван (имена всех героев изменены, – прим. ред.). "Слава" о нём шла по всей школе, поэтому новость о его переводе другие классы восприняли настороженно.

"Иван практически сразу эту дурную славу о себе стал оправдывать. Начались оскорбления наших детей, мальчик матами обращался в их адрес, срывал уроки, портил вещи, дети приходи с исписанными тетрадями. Но самое страшное, что у ребёнка регулярно происходят вспышки неконтролируемой агрессии из-за того, что на него якобы кто-то не так посмотрел или не то сказал", – рассказала amic.ru мама одного из школьников Лариса.

Родители говорят, что опасаются за жизнь и безопасность своих детей, и перечисляют несколько фактов, с которыми, по их словам, им пришлось столкнуться: ещё в начальной школе Иван избил одну девочку так, что она получила сотрясение головного мозга. На своего одноклассника Игоря Ваня напал в раздевалке с пластиковым ножом для пластилина и им порезал ребёнку лицо, шею и несколько раз ударил в живот.

И совсем недавно – в этой четверти – Ваня избил одноклассника Артура, сломав ему в двух местах нос, – ребёнку потребовалась операция. Незадолго до этого Иван на уроке замахнулся стулом на Диму. Преподаватель успела перехватить стул и не допустила удара.

"Когда Иван сломал локтем нос Диме, он объяснил своё поведение тем, что ему просто нужно было сбросить свою агрессию. Это разве нормально? Мы боимся за здоровье и безопасность наших детей", – говорит мама одного из школьников Оксана.

Родители говорят, что обращались в администрацию школы с просьбой решить проблему и обеспечить безопасность учеников. Но, по их словам, должной реакции от директора не было. Классный руководитель по мере своих сил пытается оградить детей: присутствует на уроках, на переменах тоже старается быть рядом с Иваном. Если педагог не успевает, под контроль мальчика на перемене берёт учитель русского языка или школьный психолог.

"Мы знаем, что школьный психолог рекомендовал ребёнку пройти медико-психологическую экспертизу. Значит, какие-то показания к этому были. Выполнена ли эта рекомендация, нам неизвестно. Мы пытались разговаривать с мамой Ивана, но тоже безрезультатно. Ответ у неё всегда один: ваши дети сами виноваты, всё было не так. А мы боимся за наших детей", – рассказывает ещё одна мама, Раиса.

Родители утверждают, что если кто-то из детей даёт Ивану даже словесный отпор, его мама сразу пишет заявление в комиссию по делам несовершеннолетних на такого ребёнка. Некоторые семьи успели побывать в полиции для дачи объяснений ещё в начальной школе.

"Почему они могут унижать, а я нет?"

Поведение Ивана – это защитная реакция на буллинг одноклассников, уверена мама мальчика Инна. А самое страшное, по её словам, что в травле участвуют взрослые – родители школьников. Инна вспоминает, что в самом начале родители выступали категорически против, чтобы её ребёнка перевели в их класс. Писали обращения на имя директора и все бурные обсуждения на счёт нового мальчика и его якобы агрессивного поведения велись дома в присутствии детей, уверена женщина.

А когда Иван попал в новый класс, по отношению к нему началась настоящая травля. Ситуация ужесточилась, по словам Инны, когда Иван упал в коридоре и задел девочку. Она действительно получила сотрясение, но все свидетели подтверждают, что это произошло случайно, настаивает мама Ивана.

"Детей настраивали против. В итоге моего ребёнка то "случайно" толкнули, то обозвали, то отматерили. Соответственно, и мой сын начал отвечать. У него тоже есть характер. Почему родители не рассказывают, как их дети выдавливали Ивану глаза, пинали или портили личные вещи, как слали в WhatsApp угрозы? Никто никогда не приносил никаких извинений. Или когда Ваню в четвёртом классе двое держали, а третий избивал. Да, мы писали заявление и даже судились. Взрослому тяжело такое пережить, а ребёнку тем более. Из-за всей этой ситуации он стал изгоем. Как вы думаете, будет после такого ребёнок агрессивным?" – рассказывает со слезами Инна.

Женщина подтверждает, что мальчик гиперактивный, но, по её словам, они работают над этой проблемой, посещают врачей и специалистов. Помогает в этом вопросе и школа. Показаний для перехода на домашнее обучение у Ивана нет, подчёркивает Инна.

"Спасибо директору, что делает всё возможное, чтобы мой ребёнок мог получить достойное образование, скорректировать своё поведение и научиться жить в социальном обществе", – говорит женщина.

Она добавляет, что никаких психических отклонений у Ивана нет, он стал лучше учиться, а вспышки его агрессии объясняет тем, что ребёнок устал от бесконечного буллинга. Ещё несколько лет назад одноклассники открыто заявляли Ване, что их родители сделают всё, чтобы от него избавиться, говорит Инна.

"Мы много работали со специалистами, старались сглаживать конфликты, сдерживать его, но эта обида столько лет копилась, он с этим жил. Ваня всегда спрашивает: “Почему меня они могут унижать, а я нет”. Родители добиваются, чтобы мы ушли из школы, но этого не будет. Сейчас в лицее хотят везде в коридорах установить камеры. Я-то к этому готова, а готовы ли другие родители увидеть истинное лицо своих детей?" – говорит женщина.

"Бумагу можно не марать"

Родители рассказывают, что обратить внимание директора Игоря Зеленцова пытались многократно, но он каждый раз лишь разводит руками и говорит, что право на образование имеют все. По одной из версий, такое нежелание руководителя лицея решать конфликт может быть связано с тем, что у Ивана высокопоставленный дедушка.

После того как Иван сломал нос однокласснику, родители написали коллективную жалобу на имя Зеленцова с требованием принять меры и обеспечить безопасность пребывания несовершеннолетних в образовательном учреждении. Документ подписали родители 28 детей из 30.

"Нас тревожит равнодушие директора. От него мы слышим: “Жалуйтесь куда хотите, школа отпишется, а ваших детей раскидаю по другим классам, но Иван как учился, так и будет учиться”. Дети нам рассказали, что директор на уроке русского языка заявил: “Будете так себя вести, переведу на шестидневку”. Куда нам жаловаться? Директору на директора? Или в комитет, который потом всё снова спустит на уровень школы?" – рассказывает Оксана.

Родители отмечают, что если сейчас конфликты ещё пока происходят без последствий со стороны закона, то уже вскоре эта ситуация может измениться.

"Скоро нашим подросткам исполнится по 14 лет и тогда уже ответственность будет другая. И если это все наши 29 детей такие ненормальные, как считают родители Ивана, тогда оградите нас от одного нормального", – говорит Марина.

Раиса рассказывает, что на общем родительском собрании директор школы заявил, что его выпускники занимают хорошие должности и в прокуратуре, и в краевой, и в городской администрации. Так что "бумагу можно не марать": "все ваши записульки приходят ко мне и кладутся в стол".

Комментировать ситуацию в проблемном классе корреспонденту amic.ru руководитель образовательного учреждения отказался и предложил обратиться в комитет по образованию. Однако учителя на условиях анонимности подтвердили, что Иван действительно бывает агрессивен без повода.

"Большинство родителей наказывают своим детям вообще никак не реагировать на выпады Ивана, не вступать в диалог и просто его игнорировать. Именно так поступают около 70% ребят. Буллинг, о котором говорит его мама, возможно, и был в начальной школе, но сейчас мы, педагоги, не видим этому подтверждения", – говорит один из учителей.

Право на образование есть у всех

В комитете по образованию города Барнаула amic.ru сообщили, что Ивану, который "имеет признаки активного поведения" и нуждается в индивидуальной работе, а также состоит на контроле дисциплины, организовано психолого-педагогическое сопровождение. При этом, по информации ведомства, психолог у учеников данного класса никаких страхов в отношении каких-либо учащихся не выявила. А для создания позитивных взаимоотношений в классе с ребятами регулярно проводят занятия.

В комитете подчёркивают, что абсолютно все дети имеют право на получение бесплатного общего образования в школе. Отчислить подростка за многократные дисциплинарные проступки могут, но только после достижения 15-летнего возраста. Но даже в этом случае родители проблемного ребёнка должны написать заявление, а комиссия по делам несовершеннолетних дать согласие.

Если в действиях директора лицея будут выявлены нарушения законодательства, то в комитете пообещали рассмотреть вопрос о его дисциплинарном наказании.

А что говорит психолог?

Ситуация, когда каждая сторона стоит на своём, считает виноватым другого и не идёт на сотрудничество, патовая, считает психолог барнаульской СОШ № 84 Ирина Никитина. Но страдают в этом случае все её участники. Агрессия – это лишь внешнее проявление проблемы, важно понять её причины, а они могут быть разными, подчёркивает специалист.

"Возможно, причина в особенностях здоровья ребёнка, его нервной системы. Это может быть какое-то заболевание. Но родители зачастую боятся огласки и пересудов, в итоге они не идут к специалисту и помощь ребёнку не оказывается. А бывает, что семьи обращаются к разным специалистам, но результатов нет или результат отсроченный, и его нужно долго ждать.

Причина проблемы может крыться и в семье. Ирония взрослых, раздражительность, пренебрежительное отношение – такому стилю общения зачастую не придают значения и не осознают, но так ребёнка учат агрессии.

Если у ребёнка проявляются такие трудности в возрасте до 15 лет, это чаще всего говорит о том, что существует какая-то внутренняя семейная проблема. Просто взрослые умеют свои проблемы скрыть, а ребёнок не может. Он с этим не справляется и это проявляется в другой форме, в частности и через агрессию. В этом случае нужна семейная терапия, чтобы развязать этот узел. Недостаточно водить только ребёнка к специалистам. Но все ситуации индивидуальны.

Случается и так, что семья действительно делает всё для решения проблемы: водят к специалистам, занимаются сами, но эффекта не видят. Это может быть отсроченный эффект. Но из-за того что подросток всё время находится в раздражающей ситуации и постоянно в состоянии внутреннего настроя на конфликт, этот эффект может так и не наступить.

Такие ситуации решаются не на уровне детей, а на уровне взрослых. По сути, это война, а страдает в ней, прежде всего, ребёнок. Да, возможно, мальчика в ряде случаев спровоцировали на агрессивные действия. Иногда дети самоутверждаются за счёт друг друга в силу личностной незрелости. А с другой стороны, ребёнок постоянно находится в напряжении, как натянутая струна, в ожидании провокаций, и тогда даже невинное слово одноклассника может спровоцировать его на реакцию.

Опять же, если заглянуть в будущее: какие черты характера и способы выхода из трудной ситуации формируются у ребёнка – подозрительность (они что-то замышляют против меня), мнительность (они смеются надо мной), проблемы решаются с помощью силы, договариваться бесполезно, это удел слабаков, я пожалуюсь маме и все пожалеют об этом, чтобы я ни сделал, и т.д. Мама, заняв твердокаменную позицию, кому делает лучше? На мой взгляд, необходимо поменять стратегию поведения. Да, это сложно и болезненно, но если проблема не решается, надо менять способы решения проблем.

Я бы порекомендовала сменить школу. Там, возможно, мальчик сможет наладить с кем-то из детей контакт, потому что его никто не знает и к нему не будет предвзятого отношения. Можно попробовать всё начать с чистого листа.

Если из класса уйдут все 29 детей и останется один, потом придут новые. И всё может повториться. Взрослым нужно закапывать топор войны и учиться, прежде всего, самим решать конфликтные ситуации, договариваться и идти друг другу навстречу. Только так мы можем научить наших детей выходить из конфликта разумно", – рекомендует детский психолог.

От редакции

Во время подготовки материала к публикации стало известно, что вечером 14 марта в лицее состоялось родительское собрание. На нём родителям школьников сообщили, что в следующем учебном году расформируют всю параллель: вместо четырёх классов сделают пять. Из них три будут с углубленным изучением предметов, остальные – с базовым.