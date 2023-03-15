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Один против всех. В лицее Барнаула родители просят защитить их детей от одноклассника

Родители утверждают, что один "слишком агрессивный" подросток держит в страхе весь класс, а мама мальчика уверена, что это её сына затравили

15 марта 2023, 08:28, Ирина Киселева

Фото: кадр из фильма "Трудный ребёнок"
Фото: кадр из фильма "Трудный ребёнок"

В одном из классов лицея № 122 города Барнаула разгорелся скандал. Родители требуют оградить их детей от одноклассника – по их словам, у мальчика происходят вспышки неконтролируемой агрессии, в результате чего несколько учеников уже попадали в больницу с серьёзными травмами. Мама мальчика утверждает, что это против её сына ополчился весь класс и идёт настоящая травля с участием взрослых. С требованием принять меры для обеспечения безопасности учащихся родители обратились к директору, в ответ же услышали, что будет расформирован весь класс (кажется, так и случится). Что происходит, выяснял amic.ru.

Новенький, которому не рады 

Сложности в лицее № 122 начались ещё несколько лет назад. В одном из начальных классов учились сразу несколько гиперактивных детей. За три года в нём успело смениться три учителя. В итоге решили, что его проще расформировать, а детей "раскидать" по параллели. Одним из конфликтных детей этого класса, по рассказам родителей, был Иван (имена всех героев изменены, – прим. ред.). "Слава" о нём шла по всей школе, поэтому новость о его переводе другие классы восприняли настороженно.

"Иван практически сразу эту дурную славу о себе стал оправдывать. Начались оскорбления наших детей, мальчик матами обращался в их адрес, срывал уроки, портил вещи, дети приходи с исписанными тетрадями. Но самое страшное, что у ребёнка регулярно происходят вспышки неконтролируемой агрессии из-за того, что на него якобы кто-то не так посмотрел или не то сказал", – рассказала amic.ru мама одного из школьников Лариса.

Родители говорят, что опасаются за жизнь и безопасность своих детей, и перечисляют несколько фактов, с которыми, по их словам, им пришлось столкнуться: ещё в начальной школе Иван избил одну девочку так, что она получила сотрясение головного мозга. На своего одноклассника Игоря Ваня напал в раздевалке с пластиковым ножом для пластилина и им порезал ребёнку лицо, шею и несколько раз ударил в живот.

И совсем недавно – в этой четверти – Ваня избил одноклассника Артура, сломав ему в двух местах нос, – ребёнку потребовалась операция. Незадолго до этого Иван на уроке замахнулся стулом на Диму. Преподаватель успела перехватить стул и не допустила удара.

"Когда Иван сломал локтем нос Диме, он объяснил своё поведение тем, что ему просто нужно было сбросить свою агрессию. Это разве нормально? Мы боимся за здоровье и безопасность наших детей", – говорит мама одного из школьников Оксана.

Родители говорят, что обращались в администрацию школы с просьбой решить проблему и обеспечить безопасность учеников. Но, по их словам, должной реакции от директора не было. Классный руководитель по мере своих сил пытается оградить детей: присутствует на уроках, на переменах тоже старается быть рядом с Иваном. Если педагог не успевает, под контроль мальчика на перемене берёт учитель русского языка или школьный психолог.

"Мы знаем, что школьный психолог рекомендовал ребёнку пройти медико-психологическую экспертизу. Значит, какие-то показания к этому были. Выполнена ли эта рекомендация, нам неизвестно. Мы пытались разговаривать с мамой Ивана, но тоже безрезультатно. Ответ у неё всегда один: ваши дети сами виноваты, всё было не так. А мы боимся за наших детей", – рассказывает ещё одна мама, Раиса.

Родители утверждают, что если кто-то из детей даёт Ивану даже словесный отпор, его мама сразу пишет заявление в комиссию по делам несовершеннолетних на такого ребёнка. Некоторые семьи успели побывать в полиции для дачи объяснений ещё в начальной школе.

"Почему они могут унижать, а я нет?"

Поведение Ивана – это защитная реакция на буллинг одноклассников, уверена мама мальчика Инна. А самое страшное, по её словам, что в травле участвуют взрослые – родители школьников. Инна вспоминает, что в самом начале родители выступали категорически против, чтобы её ребёнка перевели в их класс. Писали обращения на имя директора и все бурные обсуждения на счёт нового мальчика и его якобы агрессивного поведения велись дома в присутствии детей, уверена женщина.

А когда Иван попал в новый класс, по отношению к нему началась настоящая травля. Ситуация ужесточилась, по словам Инны, когда Иван упал в коридоре и задел девочку. Она действительно получила сотрясение, но все свидетели подтверждают, что это произошло случайно, настаивает мама Ивана.

"Детей настраивали против. В итоге моего ребёнка то "случайно" толкнули, то обозвали, то отматерили. Соответственно, и мой сын начал отвечать. У него тоже есть характер. Почему родители не рассказывают, как их дети выдавливали Ивану глаза, пинали или портили личные вещи, как слали в WhatsApp угрозы? Никто никогда не приносил никаких извинений. Или когда Ваню в четвёртом классе двое держали, а третий избивал. Да, мы писали заявление и даже судились. Взрослому тяжело такое пережить, а ребёнку тем более. Из-за всей этой ситуации он стал изгоем. Как вы думаете, будет после такого ребёнок агрессивным?" – рассказывает со слезами Инна.

Женщина подтверждает, что мальчик гиперактивный, но, по её словам, они работают над этой проблемой, посещают врачей и специалистов. Помогает в этом вопросе и школа. Показаний для перехода на домашнее обучение у Ивана нет, подчёркивает Инна.

"Спасибо директору, что делает всё возможное, чтобы мой ребёнок мог получить достойное образование, скорректировать своё поведение и научиться жить в социальном обществе", – говорит женщина.

Она добавляет, что никаких психических отклонений у Ивана нет, он стал лучше учиться, а вспышки его агрессии объясняет тем, что ребёнок устал от бесконечного буллинга. Ещё несколько лет назад одноклассники открыто заявляли Ване, что их родители сделают всё, чтобы от него избавиться, говорит Инна.

"Мы много работали со специалистами, старались сглаживать конфликты, сдерживать его, но эта обида столько лет копилась, он с этим жил. Ваня всегда спрашивает: “Почему меня они могут унижать, а я нет”. Родители добиваются, чтобы мы ушли из школы, но этого не будет. Сейчас в лицее хотят везде в коридорах установить камеры. Я-то к этому готова, а готовы ли другие родители увидеть истинное лицо своих детей?" – говорит женщина.

"Бумагу можно не марать"

Родители рассказывают, что обратить внимание директора Игоря Зеленцова пытались многократно, но он каждый раз лишь разводит руками и говорит, что право на образование имеют все. По одной из версий, такое нежелание руководителя лицея решать конфликт может быть связано с тем, что у Ивана высокопоставленный дедушка.  

После того как Иван сломал нос однокласснику, родители написали коллективную жалобу на имя Зеленцова с требованием принять меры и обеспечить безопасность пребывания несовершеннолетних в образовательном учреждении. Документ подписали родители 28 детей из 30.

"Нас тревожит равнодушие директора. От него мы слышим: “Жалуйтесь куда хотите, школа отпишется, а ваших детей раскидаю по другим классам, но Иван как учился, так и будет учиться”. Дети нам рассказали, что директор на уроке русского языка заявил: “Будете так себя вести, переведу на шестидневку”. Куда нам жаловаться? Директору на директора? Или в комитет, который потом всё снова спустит на уровень школы?" – рассказывает Оксана.

Родители отмечают, что если сейчас конфликты ещё пока происходят без последствий со стороны закона, то уже вскоре эта ситуация может измениться.

"Скоро нашим подросткам исполнится по 14 лет и тогда уже ответственность будет другая. И если это все наши 29 детей такие ненормальные, как считают родители Ивана, тогда оградите нас от одного нормального", – говорит Марина.

Раиса рассказывает, что на общем родительском собрании директор школы заявил, что его выпускники занимают хорошие должности и в прокуратуре, и в краевой, и в городской администрации. Так что "бумагу можно не марать": "все ваши записульки приходят ко мне и кладутся в стол".

Комментировать ситуацию в проблемном классе корреспонденту amic.ru руководитель образовательного учреждения отказался и предложил обратиться в комитет по образованию. Однако учителя на условиях анонимности подтвердили, что Иван действительно бывает агрессивен без повода.

"Большинство родителей наказывают своим детям вообще никак не реагировать на выпады Ивана, не вступать в диалог и просто его игнорировать. Именно так поступают около 70% ребят. Буллинг, о котором говорит его мама, возможно, и был в начальной школе, но сейчас мы, педагоги, не видим этому подтверждения", – говорит один из учителей.

Право на образование есть у всех

В комитете по образованию города Барнаула amic.ru сообщили, что Ивану, который "имеет признаки активного поведения" и нуждается в индивидуальной работе, а также состоит на контроле дисциплины, организовано психолого-педагогическое сопровождение. При этом, по информации ведомства, психолог у учеников данного класса никаких страхов в отношении каких-либо учащихся не выявила. А для создания позитивных взаимоотношений в классе с ребятами регулярно проводят занятия.

В комитете подчёркивают, что абсолютно все дети имеют право на получение бесплатного общего образования в школе. Отчислить подростка за многократные дисциплинарные проступки могут, но только после достижения 15-летнего возраста. Но даже в этом случае родители проблемного ребёнка должны написать заявление, а комиссия по делам несовершеннолетних дать согласие.

Если в действиях директора лицея будут выявлены нарушения законодательства, то в комитете пообещали рассмотреть вопрос о его дисциплинарном наказании.

А что говорит психолог?

Ситуация, когда каждая сторона стоит на своём, считает виноватым другого и не идёт на сотрудничество, патовая, считает психолог барнаульской СОШ № 84 Ирина Никитина. Но страдают в этом случае все её участники. Агрессия – это лишь внешнее проявление проблемы, важно понять её причины, а они могут быть разными, подчёркивает специалист.

"Возможно, причина в особенностях здоровья ребёнка, его нервной системы. Это может быть какое-то заболевание. Но родители зачастую боятся огласки и пересудов, в итоге они не идут к специалисту и помощь ребёнку не оказывается. А бывает, что семьи обращаются к разным специалистам, но результатов нет или результат отсроченный, и его нужно долго ждать.

Причина проблемы может крыться и в семье. Ирония взрослых, раздражительность, пренебрежительное отношение – такому стилю общения зачастую не придают значения и не осознают, но так ребёнка учат агрессии.

Если у ребёнка проявляются такие трудности в возрасте до 15 лет, это чаще всего говорит о том, что существует какая-то внутренняя семейная проблема. Просто взрослые умеют свои проблемы скрыть, а ребёнок не может. Он с этим не справляется и это проявляется в другой форме, в частности и через агрессию. В этом случае нужна семейная терапия, чтобы развязать этот узел. Недостаточно водить только ребёнка к специалистам. Но все ситуации индивидуальны.

Случается и так, что семья действительно делает всё для решения проблемы: водят к специалистам, занимаются сами, но эффекта не видят. Это может быть отсроченный эффект. Но из-за того что подросток всё время находится в раздражающей ситуации и постоянно в состоянии внутреннего настроя на конфликт, этот эффект может так и не наступить.

Такие ситуации решаются не на уровне детей, а на уровне взрослых. По сути, это война, а страдает в ней, прежде всего, ребёнок. Да, возможно, мальчика в ряде случаев спровоцировали на агрессивные действия. Иногда дети самоутверждаются за счёт друг друга в силу личностной  незрелости. А с другой стороны, ребёнок постоянно находится в напряжении, как натянутая струна, в ожидании провокаций, и тогда даже невинное слово одноклассника может спровоцировать его на реакцию.

Опять же, если заглянуть в будущее: какие черты характера и способы выхода из трудной ситуации формируются у ребёнка – подозрительность (они что-то замышляют против меня), мнительность (они смеются надо мной), проблемы решаются с помощью силы, договариваться  бесполезно, это удел слабаков, я пожалуюсь маме и все пожалеют об этом, чтобы я ни сделал, и т.д. Мама, заняв твердокаменную позицию, кому делает лучше? На мой взгляд, необходимо поменять стратегию поведения. Да, это сложно и болезненно, но если проблема не решается, надо менять способы решения проблем.

Я бы порекомендовала сменить школу. Там, возможно, мальчик сможет наладить с кем-то из детей контакт, потому что его никто не знает и к нему не будет предвзятого отношения. Можно попробовать всё начать с чистого листа.

Если из класса уйдут все 29 детей и останется один, потом придут новые. И всё может повториться. Взрослым нужно закапывать топор войны и учиться, прежде всего, самим решать конфликтные ситуации, договариваться и идти друг другу навстречу. Только так мы можем научить наших детей выходить из конфликта разумно", – рекомендует детский психолог.

От редакции
Во время подготовки материала к публикации стало известно, что вечером 14 марта в лицее состоялось родительское собрание. На нём родителям школьников сообщили, что в следующем учебном году расформируют всю параллель: вместо четырёх классов сделают пять. Из них три будут с углубленным изучением предметов, остальные – с базовым.

Границы дозволенного: имеют ли право учителя вмешиваться в личную жизнь учеников?

И где вообще заканчивается свобода ученика и начинается родительский и педагогический контроль
НОВОСТИОбщество

Комментарии 76

  • Мама брошенка ?
    15 марта, Гость   Ответить
  • ...схожая история в 134 школе в начальных классах...
    15 марта, Гость   Ответить
  • чет про Редан все стихло...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Все, что написано, про директора, все все все правда. Вот прям без додумок. Равнодушие полное тотальное. Он никакой абсолютно. Под его руководством, и без того не самая лучшая школа превратилась в клоаку. И этот ребенок не единственный, такие размножаются в этой школе. К сожалению
    15 марта, Гость   Ответить
  • Ужасная ситуация. У нас была похожая в детсаду, я добилась перевода своего ребенка в другую группу, но пришлось идти не только к директору, но и в районо. А этот ребенок продолжал всех бить до самого выпуска и бегать по мебели. Психбольные должны учиться в коррекционных школах, тем более опасные для окружающих. А с такими травмами как в этой ситуации вообще удивительно, что родители пострадавших детей это терпят.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Ответ из комитета по образованию города вообще "убил". Организовано то, организовано сё. Короче, лично себя они обезопасили. Если убьет кого, с них взятки гладки - работа проводилась.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Последствия инклюзивного образования. Психи учатся в обычных школах и не дают учиться остальным.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Пацан - будущий президент, если не сядет на пожизненное.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Раньше, когда были проблемы с дисциплиной, на уроках сидели родители учеников.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А вот за записульки из прокуратуры и других ведомств директора к ответу!!! Что за блатной директор то , да еще и тупенький, кто же ему все сливает???
    15 марта, Гость   Ответить
  • на уроках сидели родители учеников." А потом пороли своих тупарей ремнём по жопе и у того всё доходило до головы. Сейчас- лишение род прав...
    15 марта, Гость   Ответить
  • В наше время 80-е дисциплину наводил учитель - линейкой кааак шарахнет со всего маху так 40 минут тишины. За что боролись на то и напоролись.
    15 марта, Гость   Ответить
  • В Америке с такими детьми поступают просто - наручники и в участок. Родителям огромный штраф, общественные работы, лекции о воспитании. Если родители что - то не выполнили, реально тюрьма. А у нас сюсю - размусю, психологи...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Школе явно нужен психолог. Есть мамаши-хабалки, у которых растут хамоватые дети. Если это девочка, то она первая задирается, а потом мамаша начинает орать - девочек бить нельзя и т.п. В статье, уверен, именно такие мамаши шум подняли.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в школе есть психолог.
    15 марта, Гость   Ответить
  • От школьного психолога толку НОЛЬ!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Такие дети и родители всегда были. Если не давать адекватный ответ---будет еще хуже. (В 10 школе учитель такого вышвыривал с урока году этак в 2003)
    15 марта, Гость   Ответить
  • Тут не психолог нужен. А психиатр. И мамаше тоже.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Пацан - будущий президент- скорее "смотрящий" за каким - нибудь городом, "в законе"...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Давайте не будем судить мамашу и ребенка. Надо конкретно разбираться в этой ситуации.
    15 марта, Гость   Ответить
  • какой там психолог! Надзиратель ему нужен!
    15 марта, Гость   Ответить
  • на уроках сидели родители учеников -- а они не работали???
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы к нему ходили?))
    15 марта, Гость   Ответить
  • Такие дети и родители всегда были.---- да не было таких жалобщиков раньше. Мальчишки сами разбирались - либо подчинялись, либо за школу после уроков.
    15 марта, Гость   Ответить
  • а они не работали??? - я помню сидели чьи то папы, мамы не знаю рабочие не
    15 марта, Гость   Ответить
  • вы к нему ходили?). У ребенка в классе 2 обормота держали в страхе 4 кажется класс, ни один психолог ничего не сделал. А оно ему это надо? сидит на окладе, покалякал с ребенком, спросу никакого.
    15 марта, Гость   Ответить
  • 70-е годы. На общешкольном родительском собрании учителя жалуются на хулигана - ученика. Встает его мама - вот у Т.П. он не балуется, знает, что получит линейкой. Сейчас ему за 60, но по-прежнему он уважает Т.П. как и все её выпускники.
    15 марта, Гость   Ответить
  • не будем судить - будем, что зря настроились?
    15 марта, Гость   Ответить
  • маме данного Вани можно записать ребенка в какой-то кружок или секцию - во-первых пусть попробует наладить отношения с абсолютно новыми для него людьми, вот и социализируется там заодно. Если получится, значит переходить в другую школу (в новый коллектив) и там вести себя адекватно. Ну и психологическая помощь специалистов. и понять одну вещь - проблемы ее ребенка, это ее проблемы, и они никогда не решаться за счет других детей и родителей.
    15 марта, Гость   Ответить
  • ну поломают его рано или поздно, загасят, а как иначе
    15 марта, Гость   Ответить
  • "маме данного Вани можно записать ребенка в какой-то кружок или секцию - во-первых пусть попробует наладить отношения с абсолютно новыми для него людьми, вот и социализируется там заодно. Если получится, значит переходить в другую школу (в новый коллектив) и там вести себя адекватно. Ну и психологическая помощь специалистов. и понять одну вещь - проблемы ее ребенка, это ее проблемы, и они никогда не решаться за счет других детей и родителей." Мама данного Вани, как я понимаю, не считает, что у ее ребенка проблемы и пробовать она ничего не будет.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Почему этого гиперактивного парня в спорт то не отдадут? Вот где реальная возможность проявить себя- физические нагрузки и тренер ,например, по дзюдо, самбо в школе олимпийского резерва Спарте, или спортивных клубах быстро направят в нужное русло парня. А так и дальше по жизни вечно непонятым и обиженным на всех пойдет. Там похоже с родителями надо работать.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Ну отдали у нас такого в бокс. И? он просто стал бить всех умеючи и больнее.
    15 марта, Гость   Ответить
  • ну нет, дзюдо или самбо не подойдет. Он еще драться научится, тогда вообще держись. В командный вид спорта надо, там и люлей огребет, если что.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Как жалко нормально воспитанных детей.... Им так мешают учиться.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Совет родителям пострадавших детей. При очередном инциденте делаете вызов полиции, пишите заявление. Вначале с пацаном и мамашей беседуют из ИПН, при повторном случае делаете тоже самое. После 2 за пацана ставят на учет в ИПН. После этого ему будет закрыт путь в вузы и еще много куда. Когда сын учился в школе и его избили 2 мальчика из параллельного класса, мне хватило 1 раз написать заявление (именно инспектор ИПН объяснила дальнейший механизм действий) и по телефону поговорить с родителями. Сказала просто: еще повторится, закатаю в асфальт, следов не найдете.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Скорее всего ребёнок нестандартен при коммуникации, поэтому остальные его подначивают и дразнят. У нас был такой, травили его, каюсь... А если здоровенький, то в ответ он обидчиков пи..ит.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "да не было таких жалобщиков раньше. Мальчишки сами разбирались - либо подчинялись, либо за школу после уроков" Точнее и не скажешь. В моем классе были три таких пацана, царствие им небесное. Один из которых, по совместительству мой сосед , ДС вместе ходили, а во втором классе началось- бил всех без разбора. Батя научил меня нескольким приемам, я одному из этой "группировки" сломала то-ли палец, то-ли руку (не помню уже), а соседа уложила лицом в лужу на глазах всей школы. Уважали потом меня эти пацаны всю свою недолгую жизнь.
    15 марта, Гость   Ответить
  • И ещё совет- снимать все побои в полиции. У знакомых был подобный случай- сняли побои, ПДН, заявление в полицию и Опа! неадекват на домашнем обучении, пусть там ему сопли подтирают.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Я так понимаю, раз дербанить классы и ввести углубленное изучение предметов это решение проблемы от директора? Сейчас перетусуем родителей и учеников, авось проблема сама собой рассосется)). Т. е. не решение проблемы, а ее закапывали и русское авось. Разве вот так должны решаться проблемные вопросы?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Раньше проблему решали так - таких Иванов со всей параллели собирали в один класс, который отдавали молодым учителям, которые через год со школы сбегали. Зато учителя- пенсионеры спокойно работали и не портили себе нервы
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так это тенденция, и уже давно! Тупого и никакого предметника, к тому ж никакого ещё и педагога, ставили в директоры. И всё, делай что хошь, ты над всеми власть! Ну, и связи, конечно же, появляются.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Мама Ивана, переводите своего сына в другую школу. Если вашей кровинушке "повезло" попасть в класс к 30 дебилам, зачем это терпеть? Фарш не провернуть назад. Начинайте с чистого лица. Если снова попадется класс из 30 дебилов, сделайте выводы.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, дети в школе действительно могут вести себя как дебилы и травить одноклассников. Проблема сейчас в том, что в школе нельзя давать сдачи. В конфликте накажут того ребенка, который попался на глаза педагогу. Это я вам как родитель говорю) Скорее всего виноваты обе стороны, просто каждая себя выгораживает, и родители каждый за своего ребенка стоит горой.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, и в кружках аналогичная ситуация, только родители не разумеют происходящего и винят всех вокруг.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Выдавливали Ивану глаза, пинали или портили личные вещи, как слали в WhatsApp угрозы...Когда Иван сломал локтем нос Диме... Порезал ребёнку лицо, шею и несколько раз ударил в живот...Двое держали, а третий избивал....А МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ В КРАЕ В КУРСЕ?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Внук учится во 2 классе. Учитель говорит что такого класса она еще не видела. В классе 3 человека очень плохо учатся, не усваивают элементарных вещей, как говорит внук- бестолковые, а нашему все дается очень легко, учится на одни 5. Так вот они начали его доставать, что ты не мужик а баба раз на одни 5 учишься. Но нашему то палец в рот не клади и сдачи он всегда даст, недаром спортом с 5 лет занимается. Так знаете что наш им ответил? Давай говорит пари заключим. Если ты будешь неделю на одни 5 учится, тогда я следующую на одни 2. Потому что на двойки проще всего учится, а вот ты попробуй на 5. Это трудно Тогда и узнаем кто настоящий мужик и кто трудности преодолевает, а кто не может с ними справится. Я была горда за него. Хотя он далеко не ботан а может быть и дерзким. Замечания по поведению мелькают. Но голова соображает хорошо. Но меня поражают не дети, а родители. Если ребенок такой как этот Иван, значит с ними что то не то происходит.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ В КРАЕ В КУРСЕ? ---- В том, что родители не справляются с воспитанием своих детей? Думаю, что да. Она вам их что ли воспитывать будет?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Эта ситуация - результаты инклюзивного образования. Администрация школы не справляется со своими обязанностями, распустили вань и их мам.
    15 марта, Гость   Ответить
  • На мой взгляд, вина в сложившейся паровой ситуации целиком и полностью на директоре. Вместо того, чтобы быть независимым арбитром, разобраться в ситуации, он изначально занял позицию полной поддержки одной сторон. Может и правда у Ивана дедушка высокопоставленный человек. Иначе такое поведение директора школы сложно объяснить. При этом мне абсолютно не понятно, как директор проигнорировал следующий факт: его не смущает, что родители 30 детей объединились в написании жалобы только в отношении одного ребенка. Неужели им больше нечем заняться? Где-нибудь такое раньше было? Вот действительно, 30 ненормальных обижают одного нормального и родители им в этом помогают. Будь он настоящим компетентным директором, не было бы ни жалобы коллективной, ни публикации этой. Далее, эта ситуация развивалась в классе не один год, постоянно травмы, разбитые прямо на уроке, порезанные пластиковым ножом ученики, выдавленные глаза и т.д. и т. п. где предпринимаемые директором действия? Были сообщения школы в полицию? Я вижу одно лишь бездействие, оценку которому должен дать комитет по образованию. Конечно, возможно не все освещено в статье в полном объеме, но все же.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А виной тому система, когда говоришь, что учёт в ПНД должен не заканчиваться на ПНД и не быть выбором родителя. А системе образования соблюдать условия установленные ФЗ, малочисленные классы, не более 3 детей ОВЗ. Не было бы такого. Но мы имеем, то что имеем. Лично общалась до ухода с Костенко, обещал помочь. Но где теперь Костенко и где мы. А как на детях ОВЗ отрабатывают миллионные гранты. Прям отдельная тема статьи. У меня прям кладезь и свое видение этого. Да Иван мог, но вы посмотрите на других детей, я в этой школе 5 лет ежедневно 2 в день, иногда норма это лишь иллюзия.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Такие дети должны учиться на надомном или в срецучреждениях. Они опасны для других детей. У нас в школе буквально на днях один мальчик намеренно пробил другому череп. Пострадавший госпитализирован.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Какая работа проводилась и проводится в школе знают и другие органы, но не СМИ! Родители хотят, чтобы Ивана исключили из школы! Так таких Иванов пруд пруди! Давайте всех исключим! Согласна, что дома нужно всем заниматься воспитание своих детей!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Если Иван наносил такие травмы, родители этих детей не обращались что ли никуда? Конечно обращались! И в полицию, и в прокуратуру! Какое решение вынесли эти органы? Исключили Ивана? О чем вы тут пишите?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Согласна, если бы все травмы о которых тут пишут были доказаны, то Иван бы уже сидел! Бред а не статья!!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • А я бы попросил взять справки у всех 30 детей и их родителей. Травят же ребенка.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, обучать нужно таких Иванов в спецучреждениях и социализировать не за счет других детей, а спецметодик и лечения, не подвергая риску жизнь окружающих детей и их психическое здоровье.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, травмы подтверждены и доказаны. Этот Иван не достиг возраста наказания... но это вопрос времени.. ценою покалеченных детей
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ты дедушка этого Ивана? говорят, высокопоставленный чел, и это все объясняет. Справки тебе дать? 30 детей и столько же родителей не будут травить одного. Когда мой учился, мне стоило усилий и на собрания отпроситься и прочее, работаю с жестким графиком. И у большинства так. Никто не будет трепать свои нервы просто так
    16 марта, Гость   Ответить
  • А не пробовали собраться все вместе родители и дети и мирно порешать все? В нашей школе тоже подобный случай, дети травили пацана, а он их лупасил! Ну и кто виноват? Я смотрю Гость в курсе всего? А где учиться Ивану это будет решать его мама и папа, а не ГОсть! Вы за своего ребенка решайте!
    16 марта, Гость   Ответить
  • "30 детей и столько же родителей не будут травить одного". А давайте вспомним фильм "Чучело", где весь класс травил одну девочку. Травить в жизни могут несколько человек, а остальные могут молча соглашаться с этим или действовать как все. Вы давно в школе учились?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Дети по природе маленькие садисты, и только воспитание прививает им эмпатию и прочие социальные плюшки. Так что легко могли травить слегка своеобразного пацана. У на во дворе был такой Маслёнок, может помнит кто из Центра.
    16 марта, Гость   Ответить
  • удивительно полагать, что один иван и его мать правы и его травят, а 60 человек, в том числе педагоги, говорят об обратном.
    16 марта, Гость   Ответить
  • удивительно полагать _____ Да, порой сложно выйти из зоны комфорта и встать против 60 человек....
    16 марта, Гость   Ответить
  • Так, веселая математика: 30 детей+30 мамочек. А папы где? Они не травили? Или человек должно быть 90?)
    16 марта, Гость   Ответить
  • Пообсуждали, виновных нашли! А дальше? Все побежали и убрали Ивана со школы! Как учились все, так и будут учиться! Учить просто нужно жить всем в мире и в согласии! И нас взрослых тоже! У нас в школе подобная ситуация, но разбираемся на месте!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, о, да) я знаю, о чем Вы)))
    16 марта, Гость   Ответить
  • Решать вопрос с директором нужно точно. Это очень странно, что нет никакой реакции на действия данного ученика. Возможно, директор много на себя берет
    16 марта, Гость   Ответить
  • А может быть никто ничего и не решал, а собрались и решили исключить Ивана из школы, а все должны под козырек. "Четвертая власть" что не проверила достоверность того о чем напечатали? Доверяй, но проверяй!
    17 марта, Гость   Ответить
  • А я мама ребенка из этого лицея. Прочитала статью и стала переживать за своего ребенка. Решила спросить про этого чудо Ивана. Так он ни разу не стоял и не стоит ни каком учете, кроме школы. Парень не такой как все, но не такой монстр, как в этой статье написали. Стыдно всем взрослым, которые решили затравить семью. Правда стыдно!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вы очень ошибаетесь на счет того, что не стоял. Стоял и стоит. И стыдно должно быть тем, кто пишет и видимо это мать это ивана.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А вы сначала спросите в комиссии по делам несовершеннолетних, стоял, стоит на учете, а потом пишите тут!!!! Ошибаетесь вы! А вы видимо родитель из этого класса? Хотите, чтобы Ивана исключили со школы? Законы читайте тогда!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Странная однобокая реакция, видимо если бы ваша ребенок стал жертвой того монстра, вы перестали писать подобное и стыдить тех, кто пытается просто добиться СПРАВЕДЛИВОСТИ и обезопасить в том числе вашего ребенка.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вы подумайте о тех детях, которым он нанес травмы, не только физические, но и психологические. Решение должно быть в правовом поле, исходя из фактов, все из которых зафиксированы в полиции.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в нашей школе тоже есть такой дебильный ребёнок. И никто его не дразнит. Он просто хоть в школе, хоть на улице ходит и бьёт детей. Нужно везде ставить камеры видеонаблюдения. В школе, в классах, перед школой . Поможет разобраться. Но школа боится ставить камеры в классах, потому что у самих рыльце в пушку
    18 марта, Гость   Ответить
  • В 110 школе подобная ситуация школы для дебильных детей в городе Барнауле все расформировали. Нет их больше. А всех таких больных детей растолкали по обычным школам. От этого и получаются такие ситуации . И ничего ты не сделаешь , ни кто на подобное не реагирует. Как обычно ждут, пока в какой нибудь школе убьют . Вот тогда засуетятся. Дебильных детей нужно огрождать от общества
    18 марта, Гость   Ответить

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