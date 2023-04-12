Сибирячка чуть зуб не сломала о жемчужину в мидии, которую купила в магазине
Маленькая жемчужина не имеет материальной ценности, но зато она весьма символичная
12 апреля 2023, 18:35, ИА Амител
В Новосибирске женщина решила поужинать морепродуктами и нашла чёрную жемчужину в одной из мидий, пишет "КП-Новосибирск".
Маринованные мидии сибирячка купила в обычном супермаркете. По счастливой случайности не проглотила маленькую жемчужину.
"Почувствовала что-то твёрдое. Чуть зуб не сломала. Сначала подумала, что это камень, но когда достала, увидела, что он кругленький, переливается", – рассказала женщина.
До этого случая она думала, что жемчуг бывает только в больших раковинах, потому усомнилась в находке и стала читать о мидиях в интернете. Оказывается, уже были такие случаи.
Конечно, маленькая жемчужина не имеет материальной ценности, но для сибирячки это не важно, ведь для неё эта находка особенная.
"Мою дочь зовут Маргарита, это имя с древнееврейского переводится как “жемчужина”. У меня появилась идея: сделать для дочери ювелирное изделие, в котором будет вставка с жемчугом из мидии", – рассказала женщина.
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