Кишечная палочка – это микроорганизм, обитающий в кишечнике животных и людей.

Это часть микрофлоры органа, но в норме количество кишечной палочки может составлять не более 1% от всей массы микроорганизмов.

В медицине насчитывают множество видов кишечной палочки.

Полезная кишечная палочка защищает организм от проникновения болезнетворных микробов. Она способствует созданию условий для жизни бифидобактерий, а также вырабатывает витамины В и К. Участвует в обмене жирных кислот и облегчает всасывание кальция и железа.

А патогенная кишечная палочка способна вызвать не только неприятные симптомы (к примеру, диарею и тошноту), но и серьёзные заболевания. Она может долго жить в почве, фекалиях и воде. А погибает при кипячении, от ультрафиолетового излучения и дезинфицирующих средств.