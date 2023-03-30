В каких роллах Роскачество нашло кишечную палочку и как ею не заразиться?
Кишечная палочка может провоцировать длительную диарею, сильнейшую тошноту и серьёзные заболевания
30 марта 2023, 13:09, Анастасия Бичакова
Роскачество обнаружило кишечную палочку почти в половине российских роллов "Филадельфия". Это может свидетельствовать о неправильном их приготовлении и хранении.
Что такое кишечная палочка, какой она бывает и как ею не заразиться – в разборе amic.ru.
Что такое кишечная палочка и какой она бывает?
Кишечная палочка – это микроорганизм, обитающий в кишечнике животных и людей.
Это часть микрофлоры органа, но в норме количество кишечной палочки может составлять не более 1% от всей массы микроорганизмов.
В медицине насчитывают множество видов кишечной палочки.
Полезная кишечная палочка защищает организм от проникновения болезнетворных микробов. Она способствует созданию условий для жизни бифидобактерий, а также вырабатывает витамины В и К. Участвует в обмене жирных кислот и облегчает всасывание кальция и железа.
А патогенная кишечная палочка способна вызвать не только неприятные симптомы (к примеру, диарею и тошноту), но и серьёзные заболевания. Она может долго жить в почве, фекалиях и воде. А погибает при кипячении, от ультрафиолетового излучения и дезинфицирующих средств.
Почему и как кишечная палочка оказалась в "Филадельфии"?
Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия", которые продают в российских ресторанах, кафе и торговых сетях.
Превышение по количеству кишечной палочки выявили в 100% случаев, заявил "Известиям" глава Роскачества Максим Протасов.
Наличие кишечной палочки – признак неправильного хранения блюд, отметил Протасов. Речь идёт о несоблюдении температурного режима и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Напомним, "Филадельфию" готовят из лосося, сливочного сыра и огурца. Также – в зависимости от рецепта – могут добавлять другую рыбу, авокадо, зелёный лук и семена кунжута. Однако на большинстве роллов, проверенных Роскачеством, не было какой-либо информации о составе и дате изготовления. А потребитель имеет право знать, что за товар покупает, добавил собеседник.
"Отнести их (роллы) к рыбным изделиям нельзя, поскольку для этого они должны иметь в своём составе более 40% рыбы", – добавил Максим Протасов.
Напомним, в июле 2018 года соцсети всколыхнула история о массовом отравлении барнаульцев роллами. Тогда amic.ru соответствующую информацию на условиях анонимности подтвердили в одном из лечебных учреждений города.
Правда ли, что россиян призвали не есть роллы?
"Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение – это не наша культура питания", – отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По каким симптомам определить у себя кишечную палочку?
Кишечную палочку можно определить по таким признакам:
- диарея, которая длится более трёх суток;
- высокая температура, лихорадка;
- слизь или кровь в каловых массах;
- обезвоживание вплоть до потери сознания и снижения давления.
Кроме того, могут наблюдаться бледность кожи, сухость во рту, уменьшение количества мочи. В некоторых случаях появляются тошнота и сильная боль в животе. Это относится в том числе к детям.
К каким осложнениям может привести кишечная палочка?
В некоторых случаях кишечная палочка может вызвать заболевания мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит), инфекции нервной системы и кожи, пневмонию, перитонит и сепсис.
У женщин она иногда провоцирует эндометриты, кольпиты и вульвовагиниты, а у мужчин – простатиты, уретриты, орхиты и эпидемиты.
Как передаётся кишечная палочка?
Как не заразиться кишечной палочкой?
По словам экспертов, риск заразиться кишечной палочкой при заказе еды из магазинов и ресторанов довольно высокий.
Чтобы не допустить инфекцию, следует соблюдать санитарные правила – хорошо промывать овощи, фрукты и зелень, а также ошпаривать их кипятком. Молоко, рыбу и мясо нужно подвергать термической обработке.
Готовую и сырую продукцию рекомендуют хранить отдельно друг от друга. А для сырого мяса необходимо использовать отдельные разделочные доски.
В свою очередь, кафе и рестораны должны тщательно обрабатывать туалет, кухню и посуду. Персонал обязан регулярно мыть и дезинфицировать руки. Также надо соблюдать регламент хранения продуктов и готовых блюд.
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