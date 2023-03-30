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В каких роллах Роскачество нашло кишечную палочку и как ею не заразиться?

Кишечная палочка может провоцировать длительную диарею, сильнейшую тошноту и серьёзные заболевания

30 марта 2023, 13:09, Анастасия Бичакова

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Роскачество обнаружило кишечную палочку почти в половине российских роллов "Филадельфия". Это может свидетельствовать о неправильном их приготовлении и хранении.

Что такое кишечная палочка, какой она бывает и как ею не заразиться – в разборе amic.ru.

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Что такое кишечная палочка и какой она бывает?

Кишечная палочка – это микроорганизм, обитающий в кишечнике животных и людей.

Это часть микрофлоры органа, но в норме количество кишечной палочки может составлять не более 1% от всей массы микроорганизмов.

В медицине насчитывают множество видов кишечной палочки.

Полезная кишечная палочка защищает организм от проникновения болезнетворных микробов. Она способствует созданию условий для жизни бифидобактерий, а также вырабатывает витамины В и К. Участвует в обмене жирных кислот и облегчает всасывание кальция и железа.

А патогенная кишечная палочка способна вызвать не только неприятные симптомы (к примеру, диарею и тошноту), но и серьёзные заболевания. Она может долго жить в почве, фекалиях и воде. А погибает при кипячении, от ультрафиолетового излучения и дезинфицирующих средств.

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Почему и как кишечная палочка оказалась в "Филадельфии"?

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия", которые продают в российских ресторанах, кафе и торговых сетях.

Превышение по количеству кишечной палочки выявили в 100% случаев, заявил "Известиям" глава Роскачества Максим Протасов.

Наличие кишечной палочки – признак неправильного хранения блюд, отметил Протасов. Речь идёт о несоблюдении температурного режима и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, "Филадельфию" готовят из лосося, сливочного сыра и огурца. Также – в зависимости от рецепта – могут добавлять другую рыбу, авокадо, зелёный лук и семена кунжута. Однако на большинстве роллов, проверенных Роскачеством, не было какой-либо информации о составе и дате изготовления. А потребитель имеет право знать, что за товар покупает, добавил собеседник.

"Отнести их (роллы) к рыбным изделиям нельзя, поскольку для этого они должны иметь в своём составе более 40% рыбы", – добавил Максим Протасов.

Напомним, в июле 2018 года соцсети всколыхнула история о массовом отравлении барнаульцев роллами. Тогда amic.ru соответствующую информацию на условиях анонимности подтвердили в одном из лечебных учреждений города.

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Правда ли, что россиян призвали не есть роллы?

Да, правда. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует отказаться от роллов.
"Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение – это не наша культура питания", – отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
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По каким симптомам определить у себя кишечную палочку?

Кишечную палочку можно определить по таким признакам:

  • диарея, которая длится более трёх суток;
  • высокая температура, лихорадка;
  • слизь или кровь в каловых массах;
  • обезвоживание вплоть до потери сознания и снижения давления.

Кроме того, могут наблюдаться бледность кожи, сухость во рту, уменьшение количества мочи. В некоторых случаях появляются тошнота и сильная боль в животе. Это относится в том числе к детям.

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К каким осложнениям может привести кишечная палочка?

В некоторых случаях кишечная палочка может вызвать заболевания мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит), инфекции нервной системы и кожи, пневмонию, перитонит и сепсис.

У женщин она иногда провоцирует эндометриты, кольпиты и вульвовагиниты, а у мужчин – простатиты, уретриты, орхиты и эпидемиты.

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Как передаётся кишечная палочка?

Кишечной палочкой можно заразиться при употреблении некачественной еды или загрязнённой воды. Также она может попасть в организм с грязных рук. Благоприятная среда её обитания – плохо приготовленные мясо и рыба, а также молоко.
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Как не заразиться кишечной палочкой?

По словам экспертов, риск заразиться кишечной палочкой при заказе еды из магазинов и ресторанов довольно высокий.

Чтобы не допустить инфекцию, следует соблюдать санитарные правила – хорошо промывать овощи, фрукты и зелень, а также ошпаривать их кипятком. Молоко, рыбу и мясо нужно подвергать термической обработке.

Готовую и сырую продукцию рекомендуют хранить отдельно друг от друга. А для сырого мяса необходимо использовать отдельные разделочные доски.

В свою очередь, кафе и рестораны должны тщательно обрабатывать туалет, кухню и посуду. Персонал обязан регулярно мыть и дезинфицировать руки. Также надо соблюдать регламент хранения продуктов и готовых блюд.

Комментарии 4

  • Везде, где нет термической обработки с вероятностью 99% есть кишечная палочка, а если её там нет, то превышение по закладке антиоксидантов и консервантов такое, что может печень отвалиться. То же и по "свежим" овощам, фруктам и зелени. Да не забудем про кухонную мойку, мытую последний раз с агрессивными СМС в канун Бородинского сражения... А любителям суши привет от паразитов из рыбы. Вы теперь одна семья.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Не заразиться просто - тупо не жрать эту гадость!
    30 марта, Гость   Ответить
  • все рыбаки и их семьи все в паразитах, ничего страшного
    30 марта, Гость   Ответить
  • Причём тут кишечная палочка? Кишечная палочка это явление всего общепита. Конкретно у роллов совсем другие проблемы: из-за цен на красную рыбу многие владельцы закупают что подешевле несмотря на качество+типичная позиция с отсутствием засола рыбы по факту. А кишечная палочка...работал я как-то в одном месте где за месяц было 3 проверки на кишечную палочку(заказуха одним..гм.. депутатом). Первые две проверки общепит прошёл, а на третьей погорел...я это к тому что кишечная палочка присутствует везде.
    31 марта, Гость   Ответить
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