Сибирячка делит яхту, 70 млн рублей и детей с бывшим мужем из Австралии

Экс-супруги обвиняют друг друга и рассказывают свои версии, почему между ними произошел разлад

01 октября 2024, 18:04, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на Евгения

Жительница Новосибирска Анастасия (имя изменено) "сбежала" от супруга Евгения (имя изменено), с которым жила в Австралии, и вернулась к бывшему мужу. Теперь Евгений пытается разделить с ней детей и имущество, пишет "КП-Новосибирск".

Со вторым супругом Анастасия познакомилась в Москве в 2008 году – работали в крупной айти-компании. Она как раз переехала в Москву после развода.

"Мы тогда были молоды, по 23 года, не заметили, как влюбились друг в друга. В 2013-м поженились и уехали в Австралию, где нам предложили работу. Сейчас у нас с Настей двойное гражданство, как и у наших детей", – рассказал Евгений.

Семья была, можно сказать, идеальной: двое детей, собака, кругосветное путешествие на яхте. Как выяснилось позже, Настя переписывается с бывшим мужем из Новосибирска.

"Она не просто ушла, а тайно сбежала. Летом прошлого года сказала мне, что поедет с детьми во Вьетнам, отдохнет там до зимы с мамой. Потом заметил, что из дома пропали все вещи детей, вплоть до зимних. Спустя месяц она рассказала правду. Заявила, что хочет развода. Оказалось, что лет семь назад ей написал ее бывший муж. Он ей сказал, что совершил 15 лет назад ошибку, им не надо было расставаться, Настя на это клюнула. В тайне собрала чемоданы, детей и уехала в Россию", – рассказал Евгений.

Впрочем, Анастасия рассказала совсем другую историю. По ее словам, после рождения детей Евгения как подменили.

"У нас была собака, он мог ее ударить, потом переключился на сына. Например, он маленький к розеткам ползет, а Женя его по рукам шлепает. Когда сын подрос, он уже стал подзатыльники давать, на меня кричал постоянно. Что еще рассказать про нашу якобы идеальную жизнь? Мне было сложно! Мы жили на этой яхте, порой в удаленных местах, где нет возможности даже попасть к врачу. Держал как обслуживающий персонал. Говорил, что мое место на кухне и с детьми", – отметила Анастасия.

В Австралии Евгений подал иск в суд о возврате детей и разделе имущества. На счетах мужчины акции с прошлой работы на сумму 29 млн рублей, деньги за проданную квартиру за границей – 8 млн рублей. На счету у Анастасии тоже акции на 29 млн рублей. В общей собственности яхта, которая стоит 12 млн рублей.

В январе 2024 года австралийский суд решил, что детей надо вернуть в Австралию на время тяжб. Анастасия заявила, что детей не вернет. К тому же есть решение новосибирского суда признать именно Россию основной страной проживания дочки и сына.

Евгений, понимая, что не может вытащить семью в Австралию, сам отправился в Новосибирск. Сейчас оба бывшие супруги тут делят детей. Он может видеться с ними два раза в неделю, забирать гулять только в присутствии Анастасии, если они не болеют. Но Евгений уверяет, что ему в этом препятствуют.

"Последняя наша встреча с детьми закончилась моим избиением. Я задержался, потому что объяснял дочке, как мне можно в мессенджере позвонить. Новый старый муж Насти встал надо мной, сказал, что у меня есть 30 секунд, чтобы покинуть дом. Стал демонстративно считать. Когда время вышло, набросился на меня", – отметил мужчина.

Он снял побои, написал заявление в полицию. Возбуждено дело по административной статье "Побои". Дело передали мировым судьям, но потом вернули обратно участковому для приобщения дополнительных доказательств.

Анастасия утверждает, что все произошло иначе. Новый старый супруг попросил уйти Евгения, но тот якобы начал хамить и внезапно сам попытался удариться головой о стену.